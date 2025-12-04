女討愛心餐遭拒暴怒砸筷！懷孕老闆娘險遭殃

台中一名女子因討愛心餐不成，竟朝懷孕老闆娘砸筷子，引起商家及民眾關注。事件發生在台中大里一間小吃店，當時店家正在備料尚未營業，突然有女子闖入索取愛心餐遭拒後情緒失控。附近店家指出，這名女子是「愛心餐慣犯」，經常向多家店家索取免費餐點，甚至會偷走點餐單拿去回收換錢。有網友更發現，這名女子疑似就是八年前在台中各大百貨鬧場的「試吃姐」，當年曾因試吃問題大鬧賣場。

事件發生時，小吃店尚未開始營業，老闆娘正忙著準備食材。一名長髮女子突然闖入店內，不分青紅皂白直接拿走一把筷子。老闆娘試圖制止，表示「一支就好了」，老闆也出面勸阻，沒想到女子情緒瞬間失控，轉身就將筷子往老闆娘臉部方向砸去。

當事小吃店老闆表示，他的太太還有身孕，幸好櫃台上放的不是熱湯，否則後果不堪設想。他解釋道，這名女子經常來索取愛心餐，前幾次他們都會提供，但當天正在備料，沒有東西可以給她，因此引發爭執。

附近的便當店業者也表示，這名女子不會來購買食物，總是以愛心餐為由索取免費餐點。另一位炒飯店業者則透露，如果不給她餐點，她就會偷走點餐單拿去換錢，讓附近商家和住戶都感到相當無奈。

賣場人員表示，這名女子每次進來都會有類似行為。有網友經比對後發現，這名穿著長外套的長髮女子，疑似就是八年前曾在台中各大百貨出現的「試吃姐」。當時她在賣場對工作人員大吼大叫，甚至把試吃品亂砸，還拿起試喝咖啡潑人，最後由男性工作人員制止整起鬧劇。

目前警方表示尚未接獲相關報案。而附近店家只希望不要再遇到這位「愛心餐姐」上門鬧事，以維護正常營業環境和顧客安全。

