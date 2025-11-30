女訴苦遭性侵 友揪眾對疑犯動私刑上狗鍊逼學狗爬

陳姓男子聽聞女性友人訴說遭黃姓男子性侵，即揪眾對黃男動私刑毆打、逼學狗爬，陳男等五名被告分被台南地院判八月到六月徒刑，且不得易科罰金。(資料照，記者王俊忠攝)

〔記者王俊忠／台南報導〕陳姓、郭姓男子聽到1名女性友人訴苦說遭到黃姓男子性侵，陳找來另4名男子，6人聯手將黃男押上車、帶到台南關廟區1處納骨塔對黃男上狗鍊、狗項圈，徒手及持棍棒毆打，還逼黃男學狗爬，直到黃找人擔保才讓他離去。台南地院依凌虐妨害自由罪對陳判刑8月、郭等4名共犯均判刑6月，都不得易科罰金。

判決指出，1名女子提告指遭黃姓男子性侵(檢方偵辦中)，受害女不甘受辱、向陳姓、郭姓男子訴苦，陳即聯絡李姓、方姓等4名男子，並讓受害女連絡約黃男於今年1月14日晚間10點多在台南關廟區1家釣蝦場見面。

廣告 廣告

陳、郭等人駕車(A車)先在1家五金百貨賣場買尼龍束帶、狗項圈、狗鍊及膠帶等物，再前往關廟區釣蝦場赴約；陳的李姓友人開車(B車)載方姓等3人前往。黃男則由1名劉姓友人駕車(C車)載到釣蝦場。

陳男見黃男現身、即徒手及拿棍棒毆打黃男，陳等一方人馬將黃男押入李男的B車後座，由陳男一方2人控制黃男。方男要求黃男的劉姓友人改坐在C車副駕駛座，由方男駕駛C車，於同日深夜近11點許把黃男押到關廟區納骨塔。

A、B、C等3車抵達納骨塔後，陳男先命黃男脫去衣物，由陳將事先購買的狗鍊、狗項圈套在黃男頸部，並以狗鍊控制黃的行動，要求黃學狗爬行。陳、郭再以腳踹打黃男，方男把黃男壓制在地，致黃受有頭部鈍傷合併微量腦出血、左眼鈍傷、四肢多處擦挫傷及背部鈍傷等傷害。受到凌虐的黃男打電話請友人幫忙擔保，陳等人才釋放黃男。受傷的黃男由劉姓友人開車載到醫院急診就醫，並向警方報案查辦陳嫌等5名共犯；女子與方男則另案審理。

法官表示，陳等5名被告均坦承犯行、有悔意，表示有意和解並賠償，但被害的黃男經通知均未到庭，以致未能達成和解。考量陳男居本案主導地位、發號施令並下手毆打，判刑8月、併科罰金6萬元；郭男判刑6月、併科罰金9萬元；其他3名被告各判刑6月、併科罰金3萬元，還可上訴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

警局長凌晨1點半測試服從度！15分局長嚇醒秒回 只有「她」睡到天亮才「收到」

獨家》驚！他跌落國道楠梓段險沒命 幕後金錢情感糾葛曝光

高雄陸戰99旅爆槍響！中尉稱檢查槍彈竟在哨亭內擊發身亡

桃市蘆竹電纜回收場清晨火警濃煙竄天 下午1點10分撲滅

