女診間外辱醫師缺錢 當事人還原過程：母女終身拒診

高雄阮綜合醫院近日發生一起醫病衝突事件，一名女子未掛號就想闖診間，要求醫師說明母親病情，遭到拒絕後竟回嗆醫師缺錢，雙方因此爆發口角衝突，女子將影片上傳至社群，卻反遭砲轟。當事人黃醫師事後也發文還原當下情況，並質疑「需要這樣被羞辱嗎」，也撂話該對母女終身不得掛他的門診、收治住院於他名下。

當事人黃醫師在社群平台Threads發文還原當時情況，指出女子的母親被居服員帶來看診，隔天女子未掛號就直接來門診外狂敲門，要求解釋病情，於是便請對方先掛號。該女子被拒絕後，就嗆回是很缺錢嗎，問幾個問題也要掛號收錢，持續叫囂超過一個小時，影響看診。他認為不該被這樣羞辱，於是通知掛號處，病歷上加註記該女子與其母，終身不得掛他門診與收治住院於他名下。

沒掛號 就無法調閱病歷

黃醫師解釋，沒有掛號，就無法調閱病歷，若未看病歷就只憑印象解釋病情，是不負責任的行為。掛號代表醫療契約的締結，而「解釋病情」本身是醫療行為，沒有締結醫療契約，怎麼能執行醫療行為？醫療契約是病患與醫療機構透過掛號成立，除非遇到緊急狀況，醫師若對尚未締結醫療契約的民眾提供醫療行為，即屬違反忠誠義務。

醫病關係 掛號才成立

律師林智群也在臉書上發文表示，醫病關係是掛號後才會成立，認為該女子不該沒有掛號就要求醫師解釋病情。重症醫師黃軒則PO文分享自己經歷，曾遇過病人在得知自己沒有罹癌，就轉身離去、不付錢的情況，對方家屬甚至還說：「不是癌症，又不用拿藥，不用付錢的！」

