女認識年薪230萬黃金單身漢：要交往嗎？ 婚後條件嚇到一票人狂勸退

（示意圖／Pixabay）

這種條件還單身？有一名女子上網分享，自己近期認識一位年薪230萬的黃金單身漢，但對方有表明希望婚後與父母同住，且一定要生小孩，彼此薪水各自管理外，他也不會給妻子零用錢，讓她很猶豫是否要交往。一票網友看到「黃金單身漢」的條件，紛紛搖頭勸退，驚呼這種人傻了才會嫁。

日前有一名女子在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」匿名發文表示，自己近日認識一名45歲的「黃金單身漢」，他的身高183公分、體重83公斤，年薪約230萬元，以上條件看起來都滿不錯；但原PO透露，男方有表達若結婚後必須與公婆同住，且家中有一位已婚的大姑，因為他是獨子不會考慮搬出去住，且希望妻子要生小孩。

廣告 廣告

而男方也有分享理想中的婚後生活，妻子必須有自己的工作，婚後雙方薪水各自管理，他不會給妻子零用錢。家務方面，男方沒有要妻子會下廚，因為他的母親會煮飯，其他家事就沒有明確表達條件。原PO尋求其他人意見，「這樣的條件，會考慮和男方交往嗎？」

貼文一出，眾多網友紛紛搖頭勸退，「這些條件明明就不好，這是剩男不是黃金單身漢」、「妳沒有想過為什麼他45歲還單身嗎？」、「不會交往，就算薪水條件是好的，但年紀大加上跟公婆住，他薪水再多妳也享受不到」、「不給零用錢，他年薪千萬也跟妳無關」、「絕對不會，他憑實力單身，妳別去攪和」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

在家自製網紅美食「牛癟火鍋」出事了 吃完雙手突變藍！全家中毒送醫

人夫婚前隱瞞「無精症」！孕妻遭當眾羞辱不倫崩潰 秀親子鑑定打臉尪

同事上班打混具「1技能」多領5千 他怨不平衡過來人曝現實面：是真的