女誤喝室友泡腳藥酒心悸嘔吐險喪命 醫揭超毒藥材：堪比砒霜

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（示意圖／Pixabay）

大陸浙江日前發生一起嚴重中毒事件，一名陳姓女子因誤飲室友放置在宿舍內、未貼標籤的自製藥酒，隨即出現嘴唇和四肢麻木、頭暈噁心及強烈心悸等症狀，被緊急送醫搶救。陳女被確診為極其凶險的「烏頭鹼中毒」，所幸進行洗胃、補充液體及解毒藥物治療後，成功逃過死劫，並觀察一週後順利出院。

根據陸媒《錢江視頻》報導，浙江紹興市中心醫院馬鞍院區指出，陳姓女患者在下班返回宿舍，誤把室友準備用來「泡腳」的外用藥酒當作補藥喝下肚，但藥酒中含有「雪上一枝蒿」與「草烏」等劇毒中藥材，其毒性堪比砒霜。因此患者很快出現嘴唇和四肢麻木、頭暈噁心及強烈心悸等中毒症狀。

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院方說明，臨床數據顯示，純烏頭鹼僅需0.2毫克即可引發人體中毒，2至4毫克便能致人於死；由於患者誤飲的外用藥酒容器外包裝未明確標示成分與用途，才導致這場險奪命的悲劇。所幸患者經醫療團隊進行洗胃、補充液體和解毒藥物等一系列緊急搶救，她才脫離險境，住院觀察一週確定無礙後順利出院。

有中藥醫學領域專家對此指出，烏頭類植物在民間常被誤認為具有冬令進補功效，因而常被民眾盲目用於燉煮或泡酒。然而，這類藥材毒性極強，在酒精的萃取下，其劇毒成分更會加倍析出，在中醫藥管理規範中屬於必須嚴格管制的毒性藥品，一般人絕對不可自行採摘或從非正規管道購買，更不能在未經專業炮製與醫囑指導下任意使用。

專家也表示，除了藥材本身的毒性外，「藥酒是藥，不是酒」，其調配涉及複雜的中藥配伍禁忌。民間偏方常忽略「十八反」與「十九畏」等調配原則，隨意混合各類藥材不僅無法達到養生效果，反而容易產生不可預期的化學反應並生成新毒素。此外，若誤信沒有科學驗證的偏方，極可能將養生良藥變成致命的穿腸毒藥。

而部分民眾會居家自釀或自行泡製藥酒，但專家認為過程卻充滿健康隱憂，自釀酒在發酵與釀造過程中，無法像工業化生產般透過嚴格工藝去除「甲醇」與「雜醇油」等有害物質。過量攝入甲醇會嚴重損傷視神經、導致失明甚至死亡，雜醇油則會引發頭痛與慢性肝臟損傷。同時，若使用非食品級的塑膠瓶盛裝，酒精更會溶出塑化劑，加上容器若消毒不徹底，亦容易滋生黴菌與雜菌。

因此當地衛生單位與醫療專家皆呼籲，身體健康者毋須盲目飲用藥酒養生，若確有身體調理需求，務必經由專業中醫師辨證施治、開立正規處方，並自合法藥局採購優質藥材。另外，也鄭重提醒民眾切勿購買或飲用無標籤、成分不明的自製酒。進食藥膳或藥酒後，一旦出現噁心、胸悶、眩暈、四肢發麻等疑似中毒症狀，應立即採取催吐等自救措施，並在第一時間前往正規醫院急診就醫，切勿拖延治療黃金期。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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