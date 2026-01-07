女警上網恐嚇槍擊台中市長 中檢起訴求重刑！法院1理由裁定續押

黃女發文附台中購物節人形立牌廣告，其中盧臉部有3個疑似彈孔穿越。（翻攝網路）

台中市警二分局黃姓女偵查佐於去年底台北捷運、中山站發生隨機殺人引起恐慌之際，在網路發文「在台中市長盧秀燕腦門開三槍」、揚言對督導的長官爆頭，經搜索、收押，台中地檢署檢察官認為，黃女遵法意識薄弱，目前雖停職，然其對被查獲風險迴避及防身、使用槍枝刀械等技術，較一般人更具有相當專業知識、經驗，有再犯之虞，除依法求處重刑，並建請法院續押。台中地院審理後，認為黃女有反覆實施之虞，裁定續押。

起訴指出，去年12月19日發生台北捷運、中山站發生隨機殺人後，20日凌晨黃女上網發文放話「張文是我兄弟」恫稱：「X，只有我可以當號召者，其他都給我去吃屎」等語，意指欲擔任模仿張文事件號召者。接續21日凌晨2時許又發言「X，不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎」等語，意指欲持槍掃射。

緊接著，22日再PO文「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」，並附上台中購物節人形立牌廣告，其中盧的看板臉部有3個疑似彈孔穿越，意指欲對盧市長腦部開槍。檢警於同日下午拘提黃女到案，並搜索、查扣其手機，經聲押獲准。

檢方接續查出，黃女曾於12月19日下午6時許，在警專同學Line群組「台中直直衝」內恫嚇曾督導她怠行公文的長官：「猜猜闕副隊長會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把闕打死，你們有人要幫嗎」等語；接續於21 日下午發布貼文「我直接把闕處理掉ㄏㄏ」等嚇語。

黃女到案後，先坦承部分犯行，接著又否認有恐嚇之意，她稱：「我意思是不可以去號召做這樣的事情，是在罵發文者，我要讓看到的人害怕才知道不可以玩。」她說，發文時是用平靜之心情打下文字，剩下的情緒都是看到的人的，「那就是看現在誰告我，就代表誰還在玩。」她並自豪稱受訓或擔任警職期間的射擊成績都滿分，也有實際使用過槍枝，最近一次測驗成績為100 分、99分，得到嘉獎，也會防身術，曾辦理過偵查案件等。

檢察官偵結認為，雖同學證稱黃女有常大哭、大笑等脫序行為，但偵訊時黃女均能理解提問、記憶清晰且對答如流，未曾出現答非所問、詞不達意等情形，足見黃女雖患有雙極性情感異常，仍能有辨識行為能力。黃女身為警職人員，又有射擊、偵查案件經驗，偵查隊服務期間記功5次、嘉獎累計203次，足見具備優秀學經歷，其辨識行為違法之能力應無庸置疑，卻引誘模仿張文事件者群起效仿之具有煽惑性、暴力性文字行為，不僅背離職務倫理、損及公權力形象，對社會之危險性、對公安秩序所造成之騷擾程度亦顯然高於常人，起訴黃女、求處重刑，並建請法官續押。經移審台中地院，法官認為黃女善於射擊，有3次上網煽惑民眾行為，有再犯之虞，裁准收押。

