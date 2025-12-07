女警取締違停 遭斧頭男砍傷

監視器畫面顯示，嫌犯突持露營斧頭朝女警揮砍，所幸員警迅速反制將人制伏。 （民眾提供）

記者王勗、林怡孜∕台南報導

四十多歲的林姓男子疑因不滿遭警方取締違規停車，持斧頭攻擊黃姓女警，現場為警方壓制逮捕，訊後依殺人未遂及妨礙公務現行犯移送南檢法辦。而這次並非林男首次涉妨害公務並出手傷人，案經檢方複訊，認林犯罪嫌疑重大，有反覆實施及逃亡之虞，向台南地院院聲請羈押獲准。

六日晚間八時許，崇德路上四十多歲的林姓男子不滿警方取締違停，竟突然從後座抽出露營用斧頭朝黃姓女警背部砍下。同行員警見狀立即上前制伏，合力將嫌犯壓制逮捕，據了解，林男是因於一個月內在該處連續收到兩張違停罰單，自認遭到警方針對，情緒失控下手行凶。所幸黃姓女警並無大礙，但持斧頭攻擊執勤員警事態嚴重，警方訊後依殺人未遂及妨害公務罪嫌將陳送辦。

據警方調查，林姓男子一０五年間就涉嫌以開山刀襲警，當年林男因不滿車輛遭到拖吊，持刀攻擊執勤員警，致執勤員警右眼眶挫傷瘀血、下嘴唇挫傷、左頸部挫傷與抓傷等，台南地院審酌林男行為影響社會秩序及公權力之執行，依法判處有期徒刑四月、得易科罰金。

警察局督察慰問受傷女警。(一分局提供)

隨著林男落網，再翻出九年前舊案，才知這並非林首度挑釁公權力，市長黃偉哲也譴責暴力，強調「決不寬貸」，全案經檢察方複訊後，認林涉犯殺人未遂重罪犯罪嫌疑重大，有反覆實施及逃亡之虞，對國家司法公權力、社會治安危害重大，向台南地院聲請羈押獲准。

此次遭襲的卅一歲黃姓女警已在德高所服務七年。幸好當時身穿防彈背心，傷勢並不嚴重，已送醫縫合治療，後續仍將密切追蹤恢復情況。

一分局強調，員警依法執行公權力，絕不容許以暴力挑戰；對於類似惡性攻擊行為將從嚴究辦，確保同仁執勤安全並維護社會秩序。