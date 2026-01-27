女警嗆殺盧秀燕遭押！父控女兒遭霸凌致病 偵查隊長秀公文：她稱我親屬

記者林意筑／台中報導

台中第二警分局黃姓女偵查佐發布恐嚇訊息遭羈押不禁見。（圖／翻攝自Threads）

台中市第二警分局一名25歲黃姓偵查佐，疑似因患有「急性壓力反應」，在社群軟體Threads上發文「在盧秀燕腦門開三槍」等恐嚇言論遭收押起訴。昨（26）日黃女父親透過律師指控，稱女兒遭分局霸凌，又被帶至小房間「收驚」，造成身心崩潰。對此二分局今（27）日公開19項時序，偵查隊長江清萬也拿出「黃女指定交付的『親屬』司法公文書」，強調並無不關懷黃姓偵查佐。

黃姓女警PO出盧秀燕看板毀損照，恐嚇要對盧秀燕腦門開槍。（圖／翻攝自Threads）

黃姓偵查佐父親昨日透過律師發表聲明，先對女兒的不當言論道歉，並指控，女兒長期遭台中第二警分局霸凌、孤立等情況，才致身心不堪負荷崩潰。尤其在113年12月16日駕駛巡邏車外出執行公務遭追撞後，未能獲得分局的協助與關心，還被「冷處理」、切割，要求私下和解，因為被要求賠償200萬，導致身心受到影響。

黃父指出，女兒患上「急性壓力反應」後，經常出現情緒焦慮不安、失眠、胸悶心悸等症狀，但仍未獲分局重視導致病情加重，偵查隊闕姓副隊長卻將女兒關進會議室「收驚」，試圖以怪力亂神文飾生病情狀。

二分局公開19項時序。（圖／翻攝畫面）

台中第二警分局列出時序表，可見黃員因公車禍導致身心受到影響，自去（2025）年5月底開始陸續前往身心科，6月中之後前往調解委員會、出庭，這些過程均有偵查隊副隊長或分局同仁陪伴前往。去年10月中時疑似因精神狀況不穩定，分局也讓她免除配槍、轉為業務小隊，且只安排日班08-18的勤務。

第二警分局也於去年10月17日時，向市警局提列黃員為身心健康關懷人員，11月中後，分局同仁分別陪同前往醫院諮商、就診，過程中分局長與偵查隊長江清萬因擔心黃員與她懇談，後續黃員住院治療時，偵查隊長也曾前往醫院關懷訪視，並免除黃員刑責區、減輕業務公文量，服勤時數減為8小時。

去年12月1日、19日時，分別由偵查隊張姓副隊長及分局同仁陪同黃員至台中地檢開庭，未料月底時，黃員多次在社群媒體上發表恐嚇言論，分局同仁見狀立即聯繫黃員父母，希望能勸她下架網路不當留言，不過卻未得到黃員父母回應，最終檢方於22日持拘票將黃員拘提，因涉恐嚇公眾等罪遭起訴羈押。雖然目前黃女仍被羈押在台中女子看守所，但偵查隊隊長、副隊長、人事室主任及督察組組長等分局同仁都有前往探望。

黃女將司法公文書指定由偵查隊長江清萬收受。（圖／翻攝畫面）

另外黃員被診斷患有「急性壓力反應」後，偵查隊分隊長因心疼她飽受情緒所苦，在徵得黃員本人同意後，才安排至小會議室進行關懷談話，也經黃員同意後贈送佛珠手串，盼黃員掛戴後能安撫情緒，並非怪力亂神的「收驚」。

偵查隊長江清萬則表示，自從黃員被收押後曾去探望過2次，她大多表達有案時服藥及認錯，另外江清萬也公開一張黃員車禍案的「司法公文」，這不但是黃女自己指定，且受送達人還以「親屬」稱呼江，對此江清萬認為，黃女願意把重要的司法文件通知給自己，應是出於信任，也並無不關心黃員一事。

