女警嗆開槍盧秀燕遭收押 父致歉反控分局「霸凌」

中部中心／黃毓倫、羅宇翔、胡景順 台中-台北報導

台中一名女警，曾在網路揚言要對台中市長盧秀燕不利，遭裁定收押。她的爸爸透過律師發聲，要為女兒不當言論致歉，但他也要指控，女兒所屬分局，疑似長期霸凌女兒，刻意將女兒形塑為違法犯紀之人。本台記者訪問到女警前同事，說是女警執勤時發生車禍，被上級"冷處理"，獨自承擔壓力，加劇身心狀況。不過，分局出面澄清，駁斥這些指控。

律師黃子欽：「不當言論的案發前七個月，身心科診所診斷說，她有急性的壓力的這個症狀。」

曾在網路揚言，對台中市長盧秀燕不利的女警，她的爸爸透過律師對外發聲，對於不當言論向社會大眾致歉，但他也透過律師轉述，女兒去年五月開始就到身心科報到，但分局不但不重視女兒病情，甚至將她關在會議室收驚，長期霸凌女兒，還在網路發文事件過後，刻意將女兒形塑為違法犯紀的人。

律師黃子欽：「副隊長把這個黃姓的學妹，關到了這個會議室，跟另外一位休假的分隊長，來進行"收驚"的動作。」

台中第二分局副分局長陳聖偉：「找她去"關懷"，將他自己所佩戴的佛串送給她，希望讓她穩定她的情緒。」

第二分局親上火線澄清，駁斥收驚的說法。然而律師提出的指控，不只一個。





律師黃子欽：「搖著這個大義滅親的旗子，卻隻字片語都沒有提到，這個學妹的身心狀況，到底是要在隱瞞什麼，隱瞞說機關沒有協助她，來處理車禍案件嗎，還是其實根本不在乎，這個學妹的身心狀況。」

律師口中的車禍，發生在2024年12月，女警在外執勤時，公務車遭外送車追撞，索賠兩百萬，去年五月，女警開始看身心科，去年十月被上級帶去會議室收驚，到了11月病情惡化送急診，12月19再次調解失敗，當天晚上就在網路發文。律師強調，家屬並不是要用疾病當擋箭牌，而是要說清楚事情的前因後果。

為了查證律師替家屬在網路發的聲明，是否屬實，記者透過管道，聯繫上女警前同事，證明女警身心確實出了狀況。





事故一發生分局馬上介入的話：「就不會衍發成現在的這個狀況，不會只是讓一個員警，去孤單的面對訴訟跟民事求償，離開（原單位）之後，讓她馬上承接繁重的業務，身心狀況加劇。」

台中第二分局副分局長陳聖偉：「發生交通事故這一部分，我們分局就已經開始啟動，員警關懷還有協助的機制。」

不管是什麼原因導致女警言論偏激，做錯了就是錯了，如今女警仍被收押在看守所，面對司法。





