女警嗆「對盧秀燕開槍」遭起訴 父揭內幕：女兒遭霸凌

黃姓女偵查佐。（圖／資料畫面）





台中市二分局，一名黃姓女偵查佐，去年在社群PO文，揚言要對市長盧秀燕開槍，被地檢署以恐嚇罪起訴。而她的爸爸也在26日，首度透過律師發言，說女兒是因為被單位長期霸凌孤立，才導致身心崩潰。不過二分局也發布4點聲明，強調一切指控與事實不符。

穿著制服熱心跟民眾宣導萬安演習，她是台中二分局黃姓女偵查佐，2025年底因為在社群發文說，要在台中市長盧秀燕腦門開3槍等言論，在2026年初被檢方依恐嚇罪起訴，但他的爸爸在26日，首度透過律師發言。

黃爸爸首先對女兒不當發言表達最深切的歉意，而他同步揭露，女兒是因為遭到單位長期霸凌孤立等情況，身心不堪負荷而崩潰，還說女兒還曾經在2025年10月10日，被偵查隊闕姓副隊長關進會議室收驚，最終導致女兒在精神崩潰邊緣，才會發表極端言論。

黃爸爸的指控，女兒發生車禍，但二分局冷處理，二分局說全程指派專員，也提供法律協助，絕無放任不理，女警就職期間，也積極協就醫，並調整內勤勤務，現在已經進入司法程序，處置過程均有詳實時序紀錄，對於員警違法行為，秉持從嚴究責決不護短。

而目前黃姓女警還在羈押，黃爸爸雖然表示，願意受法律判決，但還是希望這個案件，能夠喚起警察體系，對職業安全與心理諮商的重視。

