女警恐嚇盧秀燕被起訴！父控警局長期霸凌、忽視病情 警局駁指控

台中一名黃姓女警在社群發文揚言對台中市長盧秀燕不利，被台中地檢署拘提到案，依恐嚇危安等罪起訴，目前被羈押中。她的父親打破沉默，透過律師發出聲明，指控女兒服務的分局長期對女兒霸凌與孤立，導致她身心崩潰。分局則澄清，一直對黃姓女警提供關懷與協助，會全力配合司法機關調查。

稱女兒執行公務遭撞須自行和解 還被關會議室「收驚」

原本在台中第二分局服務的25歲黃姓偵查佐，去年底在社群貼出台中市長盧秀燕的戳洞照，說要對市長不利，一月初遭法院裁定羈押。

台中一名黃姓女警在社群發文，揚言對盧秀燕不利。圖／台視新聞（資料畫面）

該名女警的父親透過律師首度回應，聲明稿中女警父親表達歉意，但也指控女兒案發前就被診斷有精神疾病，分局沒有應有的關懷與協助，反而持續忽視她的病情。就連執行公務遭到追撞，分局也冷處理、要她自行和解。

女警父親曝光，去年10月偵查隊一名闕姓副隊長居然還違反意願，將女兒關在會議室進行「收驚」。更難以承受的是，二分局長期霸凌女兒，事件爆發後，分局第一時間迅速切割責任，將她形塑為「違法犯紀之人」。

女警的父親透過律師首度回應。圖／台視新聞

警局否認霸凌、逼和解 收驚僅是送佛串

第二分局出面澄清所有指控，並否認霸凌，強調分局從來不會要求員警儘速與對方做和解，所謂的收驚也只是副隊長將其所配戴的佛串送給她。分局稱不只有協助黃姓女警就醫，也有關心她、調整勤務、提供相關法律協助。全案已進入司法，分局不逃避，全力配合調查。

台中／綜合報導 責任編輯／施佳宜

