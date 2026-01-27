女警恐嚇盧秀燕遭起訴 父控職場霸凌 中二分局：不符事實

台中市 / 綜合報導

台中市二分局一名黃姓女偵查佐，去年在社群PO文，揚言要對市長盧秀燕開槍，被台中地檢署以恐嚇罪起訴，至今還在收押中，女警父親首度透過律師指控分局霸凌，爸爸說女兒在前年12月執行公務，被一名外送員追撞，事後分局冷處理還切割，要求女警自行解決，導致女警精神狀況不好，還曾經將女警關到分局的會議室內收驚，造成女警情緒崩潰。不過二分局澄清，當時是把佛珠給女警不是收驚，偵查隊長也說，女警車禍的訴訟文件都寄到偵查隊，隊長還是收件人，絕對沒有冷處理。

留著棕色短髮穿著制服，和外籍女教師一起比讚合照，她是台中二分局黃姓女偵查佐，幫女教師找到失竊的單車，二分局發新聞表揚，不過她在2025年底，再次登上新聞版面，卻是負面消息，她在社群軟體發文，要在台中市長盧秀燕腦門開3槍等言論，被檢方依恐嚇罪起訴，現在還在收押中，她的爸爸透過律師發出聲明，控訴二分局對女兒的諸多事情都冷處理，才導致女兒崩潰。

爸爸的聲明中提到，女兒在2024年12月16日，執行公務時被一名外送員追撞，二分局還切割要求女兒自己處理，因為長期被單位無視，甚至在2025年10月10日，被偵查隊闕姓副隊長，關進會議室收驚，律師黃子欽說：「有一位副隊長把黃姓的學妹，關到了會議室，跟另外一位休假的分隊長，來進行收驚的動作，就是收驚，我覺得是一件很荒謬的事。」律師說，分局沒有其他協助作為，甚至動用怪力亂神的民俗療法，完全無視女偵查佐的身心狀態，非常荒謬。

中市警二分局副分局長陳聖偉說：「找她去關懷談話，經過她同意後，把他自己所配戴的佛串送給她，希望讓她穩定她的情緒。」二分局強調，車禍訴訟全程都有積極協助女警，中市警二分局偵查隊長江清萬說：「她的司法文書只要通知偵查隊江隊長，所以這封信是直接寄給我的，而且是署名被告之親屬。」偵查隊說，女警還將他列為親屬也就是司法文件的收件人，代表偵查隊沒有坐視不管，更沒有霸凌情況。

