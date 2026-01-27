女警恐嚇盧秀燕開槍 父控職場霸凌.警局駁斥

台中市 / 綜合報導

台中市警二分局黃姓女偵查佐，日前在社群平台揚言對市長盧秀燕開槍。並在LINE群組發表恐嚇言論，遭檢方聲押獲准並起訴後續押。

對此，黃姓女偵查佐的父親透過律師發聲明，除了為女兒的不當言論致歉，也指控二分局長期對女兒霸凌與孤立。他指出，女兒去年執勤發生車禍，單位未給予協助，後續又遭不當對待，導致身心狀況惡化，才釀成失言事件。

對此，市警二分局嚴正澄清，強調已提供關懷與協助，表示全案已進入司法程序，將配合調查審理。

