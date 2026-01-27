女警恐嚇盧秀燕！ 父控女遭關房「收驚」.分局駁斥

台中市 / 綜合報導

台中市二分局1名黃姓女偵查佐，去年在社群PO文，揚言要對市長盧秀燕開槍，被地檢署以恐嚇罪起訴。而她的爸爸打破沉默，首度透過律師發言，說女兒是因被單位長期霸凌孤立，才導致身心崩潰，更爆料女兒曾被偵查隊的闕姓副隊長關進會議室收驚，最終導致女兒在精神崩潰邊緣，不過二分局也發布文字聲明，強調一切指控與事實不符。

穿著制服熱心跟民眾宣導活動，她是台中二分局，黃姓女偵查佐，2025年底因為在社群，發文說要在台中市長盧秀燕，腦門開3槍等言論，被檢方依恐嚇罪起訴，但他的爸爸，打破沉默首度透過律師發言。

黃爸爸首先，對女兒不當發言，表達最深切的歉意，同步揭露女兒是因為，遭到單位長期霸凌、孤立，身心不堪負荷，女兒執行公務時發生車禍，二分局選擇冷處理，更爆料女兒，曾經在2025年10月10號，被偵查隊闕姓副隊長，關進會議室收驚，最終導致女兒在精神崩潰邊緣。

面對黃爸爸的指控，二分局只發文字聲明，針對車禍事故，全程指派專員也提供法律協助，女警就職期間，也積極協助就醫調整內勤勤務，目前黃姓女警羈押中，黃爸爸雖然表示，願意受法律判決，只希望女兒的案件，能夠換來警察體系，對職業安全上的重視。

