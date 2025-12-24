女警恐嚇盧秀燕「開槍」遭收押！警方出重手2大過免職

台中市警察局第二分局一名25歲黃姓女偵查佐，於12月19日至21日期間，在多個網路平台發表涉及重大暴力犯罪的恐嚇言論，成為警界罕見的重大風紀案件。

根據警方調查，黃姓女警在警職同學通訊軟體LINE群組「台中直直衝」內，多次留言威脅偵查隊副隊長，內容包括「猜猜會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把他打死」等具體恐嚇文字。更嚴重的是，她在社群軟體Threads上公開發文，揚言要「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理她」，並附上被破壞的盧秀燕看板照片。此外，她還在網路上聲稱「不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎」等挑釁言論。

廣告 廣告

這起事件發生在台北捷運砍人案造成4死多傷的社會恐慌氛圍中，女警的恐嚇言論格外引發關注。警方在網路巡邏時主動發現這些貼文後，立即報請台中地檢署指揮偵辦。

檢警隨即拘提黃姓女警到案，扣得其用以發布恐嚇言論的手機，進行數位鑑識及比對分析。檢察官綜合相關證人證述、警方勘察報告及扣案手機等證據，認定黃姓女警涉犯刑法恐嚇公眾及恐嚇危害安全等罪嫌重大，有事實足認為有勾串證人及反覆實行恐嚇犯罪之虞。檢方於訊後向台中地方法院聲請羈押禁見，法院裁准收押但不禁見。

第二分局透露，該名女偵查佐近期屢有異常舉止，分局早在11月即透過警察局關老師系統轉介諮商及協助就醫，同時調整其勤務時段及工作內容，並禁止她領用槍枝服勤，但仍無法阻止她在網路上發表恐嚇言論。

面對這起重創警譽的案件，第二分局火速召開考績會，決議對該名女警祭出最嚴厲處分。分局宣布自即刻起將該女警核予停職，靜候司法調查，同時擬議一次記二大過免職處分，報請警察局核定，以斷然汰除不適任警員。

第二分局強調，警察身分不因下班或使用私人帳號而有所區隔，任何涉及恐嚇、威脅或影響社會觀感的失當言行均不被允許。台中市警局對於警紀要求一向採取零容忍的最高標準，絕不護短，必定從嚴追究行政責任，以維護警察團隊的專業形象與公信力。

更多品觀點報導

張文租屋處「異常整潔」沒個人用品！空冰箱充滿濃厚汽油味

驚！新北男不滿柯文哲交保 嗆要用定時燃燒彈燒法院

