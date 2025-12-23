女警恐嚇盧秀燕「開3槍」！昔認真辦案抓賊 今遭送辦
台中一名25歲女偵查佐近日在網路發布恐嚇台中市長盧秀燕的言論，揚言要「對市長腦門開槍」，並附上市長看板遭破壞的照片，引發各界關注。該名女警曾是認真辦案的警察，卻在近期多次於社群平台及內部群組發表不當言論，對市長、同事及長官進行恐嚇，最終遭台中地檢署依恐嚇罪名拘提。
台中市二分局一名25歲女偵查佐，近日在個人社群發文，表示要對台中市長 盧秀燕不利，讓全世界修理她，並附上台中購物節廣告立牌照片，上頭盧秀燕的圖像遭到破壞，因為涉及恐嚇，加上該名女偵查佐，對同事也有不少不當言論，被台中地檢署依恐嚇罪拘提，訊後聲押禁見。
這名黃姓女偵查佐曾是認真辦案的警察，2023年10月還幫助一名南非女教師尋回被竊的單車，並與對方開心合照留念。然而，近期她卻在社群平台發布恐嚇台中市長盧秀燕的言論，表示要對市長「腦門開槍，讓全世界來修理她」，並附上一張宣傳台中購物節的立牌照片，其中市長的圖像遭到惡意破壞。這一行為被視為嚴重的知法犯法。
這位黃姓偵查佐今年25歲，是警專38期畢業生，從警已有3年時間。她於112年被派往台中二分局永興所服務，今年6月又被調到偵查隊支援工作。值得注意的是，今年11月，由於她出現異常舉止，已被轉介接受心理諮商及就醫。在她返回工作崗位後，分局已調整她的勤務時段和內容，並禁止她領槍服勤。
除了對市長的恐嚇言論外，這名女警近期還在LINE群組中對同事和直屬長官發表恐嚇性言論，甚至在社群平台上回覆網友留言時使用挑釁和恐嚇性的語言。鑑於情節嚴重，台中地檢署已依恐嚇危害安全和恐嚇危害公眾罪將她拘提送辦。台中二分局對於這位女偵查佐的勤務不正常以及脫序言行表示高度重視，認為這些行為嚴重破壞警察紀律，情節重大。目前分局正在研擬對她的行政懲處方案，不排除給予免職的處分。
《TVBS》提醒您：
◎拒絕暴力 請撥打110
【不良行為，請勿模仿】
更多 TVBS 報導
「張文兄弟」恐嚇訊息 預告下波攻擊目標 警力戒備
歐客佬咖啡爆假冒「高級藝伎豆」 董事長鞠躬致歉：誤植嘸欺騙
「陸網紅神似Rosé」替粉絲簽名引爭議 官方急澄清：非邀請代表
國1彰化匝道「鐵釘陷阱」！7公分長鐵釘害7車破胎 損失破15萬
其他人也在看
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 11 小時前 ・ 87
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 59
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 122
台中女警嗆殺盧秀燕「腦門開3槍」 離譜過往曝「恐免職」｜#鏡新聞
台中市一名25歲女警，昨（12/22）在社群平台上發文，要直接在盧秀燕腦門開3槍，讓全世界來修理他，還附上盧秀燕宣傳台中購物節，被破壞的廣告看板，台中警方指出，這名女警的從警資歷只有3年多，不過最近常出現脫序行為，頻繁在工作群組，直接恐嚇直屬長官跟同事，11月就已經禁止她領槍，警方主動報請檢察官指揮偵辦，檢方訊後認為她有反覆實行之虞，向法院聲請羈押禁見。鏡新聞 ・ 7 小時前 ・ 8
魔性早顯露？張文當保全時曾因「沒分到龍眼」恐嚇同事
被認為是鄭捷模仿犯的張文，手段兇殘猶有過之，在北車、捷運中山站商圈狠奪3條人命，而他過往當保全時工作態度不佳，還因為沒分到住戶送的龍眼，恐嚇同事被開除，當時還遭提告鬧上法院，魔性似乎早顯露。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 49
易怒人格？張文當保全 曾因「送龍眼衝突」遭告離職
北車、中山隨機攻擊案兇嫌張文曾任空軍士兵及社區保全，因酒駕遭汰除，工作態度不佳與同事衝突而離職。他性格沈默寡言，曾因住戶贈送龍眼未分到而與白班保全爭執，嗆聲「走著瞧」，讓對方報警提告恐嚇。犯案前一年多無薪資紀錄，靠母親零用錢維生，與家人疏離。住戶觀察，張文對不公平對待敏感，易怒且邊緣，展現特殊人格特質，警方正逐一拼湊案件細節，仍有許多疑點待解！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 56
前主播張靖玲遭母控不孝爭產 法院判須返還權狀搬離
台北地院近日針對前TVBS主播張靖玲與其82歲母親的房產爭議做出判決，認定房屋確實登記在張母名下，判決張靖玲敗訴，須返還房屋權狀並搬離位於台北市、價值逾4千萬元的老家。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 78
英勇余男抗敵過世！母婉拒捐款 杜汶澤感動：余媽媽也是英雄
日前捷運台北車站、中山商圈發生隨機殺人案，嫌犯張文投擲煙霧彈更持刀傷害人，最後4死（含兇嫌）11傷。港星杜汶澤第一時間宣布尊敬余男英勇抗敵犧牲生命的行為，將捐出麵館一日所得，今(23日)上午，杜汶澤透露，聯絡余男家屬後，對方婉拒好意，杜汶澤說：「余媽媽，你兒子是個英雄，你也是！」中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 9
下一個張文，會出現？預告攻擊39個捷運站…嫌遭拘提秒縮：只是開玩笑
繼北捷隨機殺人事件後，陸續有人在社群放話，揚言在大眾交通工具上發動襲擊；前天（21日）新北市林口警分局接獲報，有網友留言「下一個張文，會出現」，預告在8波攻擊行動，涵蓋39個北捷車站，再度引發社會不安。昨天（22日）警方循線逮捕，發文的林姓涉案人，落網後供稱「只是開玩笑」，由於正值敏感時機，且犯行重大，因此，警方向檢方建請羈押。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 38
府院請高層跟蔡宗珍溝通？黃國昌：已違反不法關說罪
[Newtalk新聞] 對於大法官蔡宗珍等3人拒絕參與憲法法庭評議，「上報」21日以內幕報導稱府院曾請「和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，但顯然踢到「鐵板」」，民眾黨立委黃國昌今（22）日在臉書發文稱，「請總統府與行政院公開說明：該位有深交黨政高層是誰？是誰教唆這位高層前往溝通？府院竟然進行司法關說。」他並稱不法關說罪已經三讀通過，違反者得處五年以下有期徒刑。 黃國昌今日以「嚴肅追究不法關說的政治與法律責任」為題發文說，為了幫五位綠色大法官上週五所作出的無效判決洗地，這幾天透過媒體匿名放話滿天飛，民進黨和賴清德全面性的掌控媒體，正是其墮落並邁向獨裁的關鍵之一。 黃國昌說，然而，其中「上報」的一篇報導，問題恐怕不是濫用媒體放話而已。「…據了解，今年大罷免攻防時，憲法法庭傳出3人同一戰線，府院旋即請和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，但顯然踢到『鐵板』。」如此赤裸裸的關說司法，竟然大剌剌地「被」寫出，真是令人不可思議。 黃國昌要求總統府與行政院公開說明：該位有深交黨政高層是誰？是誰教唆這位高層前往溝通？府院竟然進行司法關說。這不僅是徹底踐踏司法獨立，更是刑事犯罪行為。所有參與者應即負起政治責新頭殼 ・ 1 天前 ・ 9
國中生傷頸案一審乾哥判9年.乾妹8年 二審今早宣判
新北市 / 綜合報導 新北市2年前震驚社會的校園命案，今(23)日上午將二審宣判。行兇的郭姓乾哥與涉嫌教唆的林姓乾妹，新北地院認定2人殺人犯行，一審依殺人罪各判9年及8年，全案經上訴二審，兩人還是認為自己沒有殺人犯意，高院審理1年多後將在今早宣判。受害身亡的楊姓男同學父母曾指出，感受不到2人的悔意，也盼司法還兒子公道。 原始連結華視影音 ・ 16 小時前 ・ 3
果然壞人？張文案後「士林夜市男持刀亂逛」 警迅速逮人
即時中心／林耿郁報導張文行兇案引發社會人心惶惶，如今又有人持長刀在街上行走！台北市熱鬧的士林夜市，今（22）天凌晨竟有一名男子，手持長刀在街頭來回閒晃。警方獲報後立即循線展開追查，2個多小時即逮捕涉案人，移送法辦。民視 ・ 1 天前 ・ 9
台南老字號銀樓"港口王"勾結詐團! 洗錢逾9億手法曝光
社會中心／綜合報導台南一間老字號銀樓「港口王」，竟然跟詐騙集團合作洗錢！柬埔寨詐欺機房指示成員，以贓款向銀樓購買超過200公斤的黃金條塊，再將黃金鎔進「鉛錫合金」中，寄到柬埔寨，洗錢超過9億元。北檢依詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌起訴銀樓老闆等7人，求刑10到20年不等徒刑。刑事局員警vs.李姓嫌犯：「你剛去哪裡拿的，老實講這都調得到，我剛去安定那裡。」黑色袋子裡12條金塊，總價值高達5千多萬台幣，還來不及走私，就被刑警查扣，但這還只是冰山一角。警方調查，詐騙集團從銀樓內，陸續拿走200公斤，將近9億多元的黃金，再從台灣空運，走私到柬埔寨，但黃金這麼顯眼，是怎麼躲過層層關卡？詐團一騙到被害人的錢後，就會立刻兌換成黃金，再由銀樓鍍上鉛錫合金，將金塊包覆起來，偽裝成出口「門檔」，躲避機場X光機檢驗，只要把外層的鉛錫合金溶解掉，裡頭就是金塊。台南老字號銀樓「港口王」勾結詐團！ 洗錢逾９億手法曝光（圖／民視新聞）電信偵查大隊副大隊長張瑋倫：「柬埔寨端他們再派其他的人員，出面來收貨那再把這個黃金熔出來，去兌換現金。」和詐騙集團合作的銀樓，是台南市區一間老字號的店家〝港口王〞，也被業界公認是南部最大的黃金盤商，如今被爆出和詐騙掛勾，業者喊冤，港口王屬於共用商標的電商平台，也發出聲明電商和實體銀樓是兩間不同的公司，此次涉案和電商品牌無關。南部其他銀樓業者：「消費者要買條塊，我們就直接跟他（港口王）訂，港口王他的口碑算是都很正派在經營，非常的意外。」台南老字號銀樓「港口王」勾結詐團！ 洗錢逾９億手法曝光（圖／民視新聞）身為黃金南霸天的港口王，成了詐騙集團的共犯，涉嫌幫助走私近9億元的黃金，和詐團掛勾，如今事業體想要做切割，但恐怕老字號的招牌，已經和詐騙畫上等號。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：台南老字號銀樓「港口王」勾結詐團！ 洗錢逾９億手法曝光 更多民視新聞報導小草恐嚇司法官「命債命還」 求和解遭柯文哲案檢察官拒絕最新／台中女警揚言「在盧秀燕腦門開3槍」 法官裁定收押男網友社群上嗆「何不等跨年開車撞人」 遭逮聲押民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
呷免驚？ 兩男飽餐一頓扯忘帶錢沒付店家提告詐欺
中部中心／李文華彰化報導彰化市疑似出現霸王餐雙煞，在地一家經營數十年的老麵店，18日中午左右，兩名男子用餐完，自稱沒帶錢，向店家承諾會回來付225元餐費，時間過了五天，業者沒等到客人回來繳費，決定報案，希望遏止白吃亂象。老字號麵店爆吃霸王餐兩男承諾回來付錢等嘸人（圖／民視新聞）麵條在滾燙熱水中翻騰，撈起後甩乾，淋上特製獨門麻醬，這一碗麻醬麵，再配上皮薄餡多餛飩湯，就是彰化這家老字號麵店的招牌吃法，在地飄香數十年，用餐時刻總是座無虛席。老饕就愛這一味，沒想到，店家最近卻遇到客人疑似吃霸王餐，監視器畫面拍下，兩名男子吃飽喝足，一前一後穿越馬路，步伐看來輕鬆淡定，而他們根本沒有付錢！彰化市老字號麵店古早味麻醬麵老饕最愛（圖／民視新聞）18號中午11點多，兩名男子到彰化市這家老字號麵店，點了滿桌餐點，大約225元，結帳時兩人翻口袋到處找錢，疑似忘記帶錢包，表明說會回來付錢，五天過去了，人還是沒來付錢。店家向警方報案提告詐欺，但就怕被故技重施，業者現在都會記得先收錢，防堵霸王級奧客再度上門。原文出處：呷免驚？ 兩男飽餐一頓扯忘帶錢沒付 店家提告詐欺 更多民視新聞報導酒駕撞死女23歲清潔員！香酥鴨老闆惡行遭起底 「偷滷味技術」法院打人台網美「美國狂吃霸王餐」穿囚服出庭！打斷法官遭斥「不准說話今全台濕涼！週日冷空氣報到 聖誕夜水氣偏多再降溫民視影音 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
「無業」張文砸逾25萬租屋.買裝備 錢哪來？警追金流
台北市 / 綜合報導 警方追查台北車站及誠品南西隨機攻擊案，著重張文的金流到底從哪來，他從去年6月起就辭掉保全工作，後續仰賴媽媽每季給的3萬元生活費，不過在今年1月，北上租屋每個月就要花1.7萬，再加上購買裝備、入住旅館等等開銷，花費超過25萬。據了解，他生活疑似極盡節儉，除了維持生命的必要開銷外，其他部分全部投入隨機攻擊的計畫內，不過警方掌握郵局帳戶後發現他雖然金流單純，但曾經到ATM存款，可以證明他有一定的經濟來源。手拿豆漿站在櫃台前，打開錢包掏出千元大鈔，再往裡頭翻找疑似想從裡頭挖出零錢結帳，張文犯案前現身台北市中山區一處超商，悠哉呆坐店內10分鐘，這是他行兇前最後一餐，消費習慣看似都使用現金，警方追查金流遇上難關。員警VS.民眾說：「快點下去，3樓正在疏散中，動作快，裡面的人。」張文犯下隨機攻擊案件，在台北車站隨身行李箱裡頭，裝滿煙霧但和汽油彈，警方追查總裝備要價不斐，台北市刑大大隊長說：「今年的1月中旬，購買一箱24顆的煙霧彈，每一顆煙霧彈值新台幣2千，合計4萬8。」警方查出他一年半前開始計畫，算一算一月入住的租屋處年房租大約20萬，加上一整箱24顆煙霧彈要4萬8千元，犯案前投宿旅館也花了5千7，加總起來還沒算上其他裝備就已經，砸下超過25萬，但去年6月他辭掉月薪4萬的保全工作後，就沒薪資申報紀錄。警方追查張文使用的中華郵政帳戶中，除了媽媽每季提供的3萬塊金援，僅有2-3個來往過的帳號，金流單純不過也發現他曾到ATM存款，可以證明他有一定的經濟來源，另外追查的冷錢包，並未發現張文使用虛擬幣。記者VS.張文父母說：「(有知道兒子的近況嗎)，(有了解到是為什麼會做出這種事情嗎)。」現身殯儀館畫面，張文的父母透露，已經兩年沒和兒子聯繫，偶爾給予的金援，竟疑似被省吃儉用存下來，間接成了隨機攻擊的資金，縝密計畫奪走3位無辜民眾寶貴生命，警方持續抽絲剝繭，要釐清究竟是否真是「孤狼犯案」。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
【2025年終獎金調查】年前不能提離職？勞工曝「一透露獎金瞬間歸零」
年終獎金向來被視為上班族撐過一整年的重要回饋，但實務上，是否發放、如何發放，仍高度掌握在資方手中。有勞工分享自身經驗指出，僅因被公司察覺有離職意圖，就遭取消年終獎金，甚至被迫承擔公司決策後果，導致過年前經濟壓力驟增。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前 ・ 2
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、美樂地親子農場、礁溪溫泉燈花季、空山祭、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、美樂地親子農場、沐心泉白雪木花季、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季、落山風藝術季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前 ・ 1
捨身阻攻擊殞命！余家昶從小義氣助人 母淚曝常告誡「你這樣很傻」
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷，其中57歲余家昶生前義勇肉搏阻止，反遭27歲嫌犯張文被活活刺死，成為首位罹難者。余母透露，余家昶自小跟著擔任軍職的父親有著助人為樂的精神，見到別人吵架也會挺身而出伸張正義，她曾多次告誡兒子「你這樣很傻」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 3
「鑄」成大錯！ 銀樓老闆涉助詐團洗錢 遭起訴求刑20年
台北市 / 綜合報導 刑警局今年6月查獲空運包裹走私黃金，詐騙集團先用投資的名義，要求被害人交付現金跟虛擬貨幣，得手後，就透過洗錢集團，兌換成實體黃金，並送至柬埔寨的詐欺機房。警方向上追查發現黃金的來源是台南一間老字號銀樓，王姓負責人涉嫌長期幫詐團洗錢與存放上億現金，後續遭到檢方起訴並求刑20年。用噴燈對準坩堝和金飾加熱，再將熔化的液金倒入預熱好的模具中，冷卻成金條或金塊，這是銀樓再正常也不過的熔金技術，卻成為台南某間老字號銀樓的負責人，幫助走私集團犯案的手法。桌上的金條都是準備利用空運，走私送到柬埔寨或越南等地，這回被攔截，是因為警方之前破獲，有走私黃金集團和詐團合作，用假投資騙到被害人的現金或虛擬貨幣後，立刻和洗錢集團兌換成黃金，並鍍上5到6公分厚的鉛合金，偽造成「門擋」空運寄送包裹，企圖躲避機場的X光機檢驗走私出境。警方向上溯源，循線搜索台南一家銀樓，發現負責人涉嫌長期協助詐團，存放上億現金與匿名購買黃金，而犯案的銀樓是三大盤商之一，更是南部最大黃金盤商，擁有黃金的定價權。刑警局電信偵查大隊副大隊長張瑋倫說：「金額大概兌換過來的話，已經將近，洗錢的金額達到了9億多元，銀樓的老闆涉及了詐欺防制法，以及洗錢防制條例。」由於鉛可以阻擋X光，詐騙集團從2024年開始，就利用這種方式陸續走私黃金出境，專案小組花了超過半年，才了解他們的走私過程，銀樓負責人供稱，他是聽朋友介紹，財迷心竅下才會鑄成大錯，而他交易超過200公斤的黃金，讓詐團利用黃金斷點，將不法資金漂白，經檢察官偵查後，向法院求處有期徒刑20年以示懲戒。 原始連結華視影音 ・ 12 小時前 ・ 1
一度沒帶錢! 男控餐點有小強 老闆娘拒退費被毆打
南部中心／綜合報導高雄一名男子，到小吃店買了一碗豬血湯，聲稱忘記帶錢，老闆娘請他返家拿錢再來，男子卻有點不開心，付錢取餐回家後，半小時又來，拿著剩下的兩塊豬血，說有蟑螂要求退費，但老闆娘認為男子疑似想吃霸王餐不成來鬧事，不願退費，竟遭到男子揮拳毆打，造成臉部挫傷，送醫驗傷後，決定對男子提告。老闆娘的兒子則PO文，難過母親都已經72歲了，對方怎麼打的下手。店面老闆娘認為男子疑似想吃霸王餐不成來鬧事，不願退費，竟遭到男子揮拳毆打。（圖／民視新聞）男子走下機車，往店面走過去，手指還不停對著店內比劃，接著繞過攤車，和老闆娘一言不合，竟然動粗打人，從另一個角度看，男子凶神惡煞靠近，沒過多久，就往老闆娘臉上揮拳。附近民眾表示，我就聽到阿姨很大聲喊說救人喔，整個菜市場都聽得到，然後就在哭這樣、聽到吵架的聲音啊，沒有流血啦，就臉部可能有受傷。只是重重一拳，揮得老闆娘左眼都是血絲，事發後，老闆娘更嚇到不敢營業。（圖／民視新聞）糾紛發生在高雄前鎮區一間小吃店，當時42歲的謝男，買了一碗豬血湯，聲稱忘記帶錢，72歲的老闆娘好心請他回家拿錢，謝男回來付錢取餐卻有點不開心，半小時後就拿著剩下的兩塊豬血，說裡面有蟑螂，要求退費，老闆娘不願意，竟遭到暴打，鄰居見狀趕緊幫忙報警。老闆娘以做生意多年的經驗判斷，認為謝男疑似吃霸王餐不成，才會惱羞成怒打人，只是重重一拳，揮得老闆娘左眼都是血絲，事發後，老闆娘更嚇到不敢營業。當事老闆娘表示，他第一次來買，我沒有看過他，我早上還去掛急診，血壓還衝高到2百多，快嚇死了，從周五休息到現在。當事謝男表示，她就是跟我說，不然你現在要怎樣，不然你現在是要打我嗎？我又沒這個意思，結果妳連續說兩次，覺得老闆娘有挑釁的意思。小吃店已經營30幾年，近兩年才搬到事發地，老闆娘的兒子也出面怒斥，母親都已經70幾歲，對方怎麼打得下手，做個生意居然被暴力相向，老闆娘心裡的陰影恐怕暫時很難抹去。原文出處：男子一度沒帶錢又控餐點有小強 闆娘認想吃霸王餐拒退費遭毆打 更多民視新聞報導高雄鼓山持刀縱火案 英勇奪刀民眾是休假員警!乘客疑未刷卡攻擊站務員 鐵警延誤44分鐘才到搭霸王車? 旅客進站未刷卡 台鐵站務員制止險遭毆民視影音 ・ 1 天前 ・ 1