台中一名25歲女偵查佐近日在網路發布恐嚇台中市長盧秀燕的言論，揚言要「對市長腦門開槍」，並附上市長看板遭破壞的照片，引發各界關注。該名女警曾是認真辦案的警察，卻在近期多次於社群平台及內部群組發表不當言論，對市長、同事及長官進行恐嚇，最終遭台中地檢署依恐嚇罪名拘提。

女警恐嚇盧秀燕「開3槍」！昔認真辦案抓賊 今遭送辦。(圖／TVBS)

台中市二分局一名25歲女偵查佐，近日在個人社群發文，表示要對台中市長 盧秀燕不利，讓全世界修理她，並附上台中購物節廣告立牌照片，上頭盧秀燕的圖像遭到破壞，因為涉及恐嚇，加上該名女偵查佐，對同事也有不少不當言論，被台中地檢署依恐嚇罪拘提，訊後聲押禁見。

廣告 廣告

女警恐嚇盧秀燕「開3槍」！昔認真辦案抓賊 今遭送辦。(圖／TVBS)

這名黃姓女偵查佐曾是認真辦案的警察，2023年10月還幫助一名南非女教師尋回被竊的單車，並與對方開心合照留念。然而，近期她卻在社群平台發布恐嚇台中市長盧秀燕的言論，表示要對市長「腦門開槍，讓全世界來修理她」，並附上一張宣傳台中購物節的立牌照片，其中市長的圖像遭到惡意破壞。這一行為被視為嚴重的知法犯法。

女警恐嚇盧秀燕「腦門開槍」！移送台中地檢。(圖／TVBS)

這位黃姓偵查佐今年25歲，是警專38期畢業生，從警已有3年時間。她於112年被派往台中二分局永興所服務，今年6月又被調到偵查隊支援工作。值得注意的是，今年11月，由於她出現異常舉止，已被轉介接受心理諮商及就醫。在她返回工作崗位後，分局已調整她的勤務時段和內容，並禁止她領槍服勤。

女警恐嚇盧秀燕「腦門開槍」！移送台中地檢。(圖／TVBS)

除了對市長的恐嚇言論外，這名女警近期還在LINE群組中對同事和直屬長官發表恐嚇性言論，甚至在社群平台上回覆網友留言時使用挑釁和恐嚇性的語言。鑑於情節嚴重，台中地檢署已依恐嚇危害安全和恐嚇危害公眾罪將她拘提送辦。台中二分局對於這位女偵查佐的勤務不正常以及脫序言行表示高度重視，認為這些行為嚴重破壞警察紀律，情節重大。目前分局正在研擬對她的行政懲處方案，不排除給予免職的處分。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

【不良行為，請勿模仿】

更多 TVBS 報導

「張文兄弟」恐嚇訊息 預告下波攻擊目標 警力戒備

歐客佬咖啡爆假冒「高級藝伎豆」 董事長鞠躬致歉：誤植嘸欺騙

「陸網紅神似Rosé」替粉絲簽名引爭議 官方急澄清：非邀請代表

國1彰化匝道「鐵釘陷阱」！7公分長鐵釘害7車破胎 損失破15萬

