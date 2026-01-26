女警恐嚇「開槍」盧秀燕被羈押 父發聲揭遭長期職場霸凌孤立

台中一名黃姓女警日前PO文「要對盧秀燕腦門開3槍」，旋即遭到逮捕，法院裁定羈押，後被依恐嚇公眾罪起訴。黃姓女警的父親今天透過律師對外發布聲明，除向大眾致歉，也揭露愛女長期遭受職場霸凌，甚至還被長官以怪力亂神的方式對待。

台中一名女警貼文恐嚇盧秀燕，引發軒然大波。（圖／翻攝Threads）

針對女兒的遭遇和狀況，黃父今天委託「查克國際法律事務所」的律師黃子欽發表聲明向外界說明。黃父聲明如下：

一、首先，本人對於小女於社群平台上發表不當之言論，對社會大眾造成的紛擾與不安，表達最深切的歉意。然小女之所以出現此類極端言論，是因長期遭臺中市政府警察局第二分局（下稱臺中第二分局）霸凌、孤立等情況，導致其身心不堪負荷而崩潰。本件案發前，小女業經專 業醫療機構診斷患有「雙極性情感異常（躁鬱症）」等疾，且於案發 前即為該局所知悉，合先敘明。

廣告 廣告

二、小女自民國（下同）110年畢業於臺灣警察專科學校，不但為第一名畢業，更於畢業後兢兢業業，全心投入犯罪偵查工作，短短不到4年 即陞任偵查佐職務。然而，小女於113年12月16日間任職臺中第二分局永興派出所時，依規定將公務車停妥路旁執行公務，竟遭外送員從後方追撞。事發後，小女非但未能獲得臺中第二分局之協助與關心， 反而面臨該局「冷處理」並迅速切割，甚至要求小女自行私下和解。

三、小女因上述車禍已多次發出身心不穩定之求救訊號，均遭臺中第二分 局無視。終究，小女於114年5月20日經禾悅身心診所診斷患有「急性壓力反應」，並有「情緒焦慮不安、失眠、胸悶心悸等症狀」。此情仍未獲臺中第二分局之重視，致使小女病情加重，經禾悅身心診所於 一週後診斷「上班期間症狀惡化未改善」、「有混合焦慮及憂鬱情緒的適應障礙症」，並立即開立轉診單，將小女轉診至中國醫藥大學附 設醫院-精神科，此等情狀均有該診所之診斷證明書及轉診單可稽。

台中黃姓女警發文涉及恐嚇市長盧秀燕，黃父委由律師發表聲明。（圖／翻攝臉書粉專「當過警察的查克律師 Chuck Huang」）

四、臺中第二分局不但未重視小女生病之情狀，且該局偵查隊闕姓副隊長 甚至於 114年10月10日將小女關進會議室「收驚」，不但違反我女兒的意願，更試圖以怪力亂神，文飾主管無視下屬生病情狀之過。

五、上開種種，致使小女雖於114年5月20日起即開始治療，但未見任何起色，甚有病情惡化之情事。終於，年僅24歲小女再也扛不住壓力，於 114 年11月14日送至中國醫藥大學附設醫院急診，經診斷患有「雙極性情感異常」並住院至同月17日，且於出院後定期回診。

六、本以為住院就醫後之定期回診將還我一個健康的女兒；不料，小女在沒有機關之支持下於114年12月19日獨自前往上述因公車禍之調解 程序，且得知追撞小女的外送員竟以撤告之手段要求新臺幣（下同） 200 萬之和解金後，身心再次崩潰，並因此於同日晚間起於社群平台上發表不當言論。

七、我們再次對小女於社群平台上發表不當之言論，對社會大眾造成的紛 擾與不安，表達最深、最深的歉意。我們將此事道出，並非奢求大眾的原諒，僅希望大眾體諒，體諒一為人父之心，看著女兒遭受機關欺凌、於身心崩塌時之求救訊號被無情無視的心痛與難過；看著臺中第 二分局長期霸凌我唯一的女兒，於事發第一時間不予協助治療，甚至 利用此事迅速切割，有意將小女形塑為一違法犯紀之人的不捨與無力。

台中黃姓女警發文涉及恐嚇市長盧秀燕，黃父委由律師發表聲明。（圖／翻攝臉書粉專「當過警察的查克律師 Chuck Huang」）

八、最後，身為父親的我，願意誠心接受法院的判決，我也願意用我愛女遭高層「無視」的案件，換取未來任何一位警察子女，在職業安全上的「被重視」。不為別的，只希望小女的案件，能成為警察系統無視基層員警的，最後一件。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

不用特別約「李劉會」？ 李四川談劉和然：我們常在行政院見面

黃仁勳月底將與蔣萬安簽約？李四川稱尊重輝達決定：農曆年前完成

藍新北市長人選本週協調 劉和然：破壞情誼非常不值得