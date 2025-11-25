女警所長機警控場！三峽警4分鐘合圍查獲5名逃逸移工

【警政時報 戴昱弘／新北報導】三峽分局二橋派出所所長張岸玲於11月24日傍晚執行取締勤務時，憑著敏銳的觀察力，發現一輛自小客車疑似超載且車內乘客神情緊繃，遂上前示意攔停。經查看車內，除駕駛外另有五名外籍人士擠坐後座，並刻意閃避員警目光，情況相當可疑。

查緝現場（圖／記者戴昱弘翻攝）

張所長在察覺異狀後，立即將勤務重點轉為人員安全控管。為防止突發狀況，她持電擊槍戒備，並沉著指示白牌車駕駛立即將所有車門反鎖，確保車上5名疑似逃逸移工全數滯留車內，不得擅自下車，成功將現場風險降至最低。

在現場安全受控後，張所長保持冷靜並迅速呼叫支援。快打警力於4分鐘內抵達，在她的指揮下完成周邊封鎖與安全維護。最終，警方順利查獲5名逃逸移工，全案依違反《入出國及移民法》移請新北專勤隊偵辦。

另查悉載運逃逸移工的白牌車司機，除依法違反《道路交通管理處罰條例》裁罰外，亦將依《公路法》函送主管機關裁處。

三峽分局長許再周表示，張所長於案情未明、可能伴隨風險的情況下，能沉著判斷並迅速建立現場優勢，不僅保護自身與支援警力的安全，更展現出女警「冷靜、專業、有勇有謀」的卓越領導力，充分彰顯警方打擊不法、維護治安的堅定決心。

