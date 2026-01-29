女警控遭霸凌崩潰⋯警身心壓力大「求助怕被標記」 警政署：諮商人次增3倍

警員身心壓力大，卻因憂心被標記不敢傾訴。圖為警政署。資料照

台中市警局黃姓女偵查佐因在網路發布涉及「開槍盧秀燕」的不當言論遭檢方起訴，事件延燒後，黃女父親指控女兒在分局內遭霸凌、孤立，身心崩潰才釀成失控行為。此案同時引發基層對警察高壓勤務、心理健康支持與「關老師」制度實效的質疑。警政署今（29日）強調，已強化心理輔導預算、擴增諮商資源並導入委外諮商機制，盼回應外界對內部輔導功能不足的疑慮。

警界所稱的「關老師」，是由各警察機關指派承辦相關業務的警官或警員，兼任「輔導老師」角色，主要任務是關懷同仁身心狀況、提早發現心理風險，並協助轉介至專業心理或醫療單位，希望在危機發生前即時介入、提供支持。

不過，該制度的實際功能與成效長期在警界內部引發討論。部分基層員警私下認為，「關老師」立意良善，但在實務運作上可能流於形式，淪為應付上級機關或民意代表質詢的行政工具，對於真正承受高壓勤務、心理負荷沉重的同仁而言，實質幫助有限。

警政署表示，警界「關老師」制度定位為關懷服務者、個案管理者與資源連結者，並已結合外部專業心理人力與諮商資源，持續強化輔導功能，強調相關制度已能穩定發揮實質效益。

警政署指出，近年已將心理輔導預算提升至每年500萬，委外合作心理機構數量自113年的91處擴增至114年的182處，各警察機關並聘任246名心理師與精神科醫師擔任心理輔導諮詢委員，另建置全國警察心理輔導專線，提供多元諮商與支援管道。統計顯示，員警使用諮商服務人次已由109年的945人次，成長至114年的3903人次，其中委外諮商使用人次已高於關老師轉介，顯示專業與保密性的服務逐步獲得基層信任。

此外，警政署也表示，已推動委外預約諮商制度，讓員警可自行預約專業機構、降低標籤與隱私疑慮，並整合心理諮商、法律扶助、理財諮詢、健康醫療與托育支持等員工協助方案，同時建立職場不法侵害與霸凌防治關懷機制。警政署強調，未來將持續以「隱私優先、專業諮商、全面關懷」為原則，精進心理支持體系。



