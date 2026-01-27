女警撞車「假驗傷」報復女大生！誣告罪判4月定讞 這下慘了恐吃牢飯

士林分局警備隊柳姓女警誣告判刑4月定讞。鏡電視

台北市士林警分局一名柳姓女警，因車禍和解過程言語冷嘲熱諷，引發遭撞的女大生不滿提告，柳員為反制，竟拿車禍10天後的驗傷單反告對方，指控是女大生「鑽車縫」害她撞到方向盤受傷。此案一審、二審均判刑4月，最高法院駁回上訴，全案定讞。

這起糾紛之所以鬧大，關鍵在於王姓女大生事後控訴，在談判和解的過程中，柳員不但沒有展現執法人員應有的擔當，反而對她冷嘲熱諷、酸言酸語，惡劣的態度讓她感受不到任何歉意。女大生不甘受辱，認為對方根本是欺人太甚，於是在同年5月正式向法院提出過失傷害罪告訴。

廣告 廣告

柳員得知自己被告後，再度採取強硬手段反擊。她明知車禍當下自己並未受傷，卻在事隔10天後跑去醫院驗傷，並持著記載有「頸部挫傷、手肘痛」的診斷證明書反告女大生過失傷害，甚至編造謊言稱是女大生鑽車縫才害她撞上方向盤。

案件審理期間，柳姓女警的謊言被昔日同僚戳破，當時同車的張姓小隊長出庭作證表示，車禍發生當下柳員親口說「沒受傷」，兩人陪同女大生去急診時，柳員也沒有順便就醫，回到警備隊後面對同仁關心也表示無大礙。

法院進一步勘驗警車行車紀錄器，發現當時車速極慢，僅是輕微碰撞，車身完全沒有劇烈震動，根本不可能造成柳員所描述的傷勢。急診醫師也證稱，診斷書上的「疑似扭傷」是根據病人的主觀描述，並非醫師專業判斷傷勢是由車禍造成。

謊言遭同僚戳破 反抹黑小隊長施壓逼噤聲

柳員為了自圓其說，甚至在法庭上發動連環指控，聲稱張姓小隊長是因為曾被她檢舉圖利才懷恨在心、提供偽證，並宣稱自己是因為遭到警備隊副隊長恐嚇施壓，才不敢在第一時間就醫。然而，柳員反告長官恐嚇及小隊長圖利等案件，最終全都因查無實據，獲不起訴處分確定。

法院最後審理認為，柳員身為受過專業訓練的執法人員，本應知法守法，竟僅因和解爭議就利用法律程序誣告市民，企圖以此反制對方，動機令人不齒。

儘管柳員在訴訟後期與女大生達成調解，但她始終拒絕認罪，且犯後態度惡劣，試圖轉移焦點抹黑同仁，法官因此一、二審皆判處她有期徒刑4個月。柳員雖以「要養小孩、保住警職」為由上訴並爭取緩刑，但最高法院認為原審量刑妥適，最終駁回上訴，全案定讞。

值得注意的是，法律規定若涉及向公務員指明特定對象的「誣告罪」，不得易科罰金。雖然本案柳員刑度在6個月以下，仍有機會免於牢獄之災，但必須向檢察官聲請「易服社會勞動」。若檢方認為其犯後態度、行為性質不宜，不同意聲請，柳員就必須入獄服刑。



回到原文

更多鏡報報導

補教名師踢鐵板！連抄5年「生物學聖經」題庫當教材 高點講師遭起訴

不用配貨直接買！太子集團33件精品拍賣來了 愛馬仕鱷魚柏金包、絕版喬丹鞋全釋出

Keanna爆陳芳語錄音室戰謝和弦不起訴！檢認證「聽前夫轉述」非憑空亂編

霍諾德讓世界看見台灣！張景森籲「市長」出來謝罪：台北醜態也被看光