女警曬「無碼照」自曝無罩上班！掀制服炸出「超兇白麻糬」

社群平台X出現一名自稱「雲警官」的女網友，因頻繁發布大尺度照片而暴紅，引起網友熱議與關注。她不僅多次曬出身穿穿中國警察制服的裸露照，其中更有拉開制服露出上半身的照片，甚至自曝「今天忘記穿胸罩了，自由自在慣了」，配文描述自己的「挺有形」，引發大量網友留言與轉發。









雲警官在社群平台上分享多張穿制服的性感照，自曝步入「三十如狼」年紀，勇於突破心理包袱、大膽展現自我。（圖／翻攝自Ｘ）

據了解，「雲警官」在X上擁有約5,800名追蹤者，個人簡介自曝「有輕微性癮，還有點小反差，追求生活不一樣的激情」，並直接公開「接受高質量私信」，要求網友在聯絡時提供年齡和座標。她也時常在網路上分享穿著中國警察制服的性感照片，其中不乏裸露鏡頭。她自曝已步入「三十如狼」年紀，表示希望突破心理包袱，大膽展現自我、享受生活中的激情。她在貼文中提到，平時甚至上班也不穿胸罩，「總感覺別人在盯著我看」，並附上拉開制服、露出上半身的照片。





然而，目前仍無法證實「雲警官」是否真的是警察，若她實際並非警察，將會違反中國《人民警察法》的規定，可能面臨拘留15天以下或警告的處罰，並可併處違法所得5倍以下罰款。雲警官的這些行為不僅引發網友好奇，也讓部分網友對她的真實身分產生各種聯想。

