女警涉恐嚇盧秀燕！父親委任律師控：遭分局霸凌

台中二分局黃姓女偵查佐，因為PO出恐嚇市長言論遭到起訴。（圖／東森新聞）





台中二分局黃姓女偵查佐，因為PO出恐嚇市長言論遭到起訴，她的父親委任律師開記者會，表示女兒因為值勤時撞，但遭到分局冷處理，後續女偵查佐也因為這件事身心出現狀況，甚至還遭到副隊長將人關進會議室裡收驚，面對種種指控，二分局也澄清，內部都有陪同關懷慰問，甚至都有在她的意願下，才會進行身心關懷，強調一切指控與事實不符。

穿著制服熱心跟民眾宣導萬安演習，她是台中二分局，姓女偵查佐，去年因為發恐嚇文，威脅台中市長盧秀燕，今年初被檢方依恐嚇罪起訴，現在女警的爸爸，首度透過律師發言還原始末。

黃姓女警辯護律師黃子欽：「首先，家屬是請我先跟社會大眾表示抱歉，對於這個黃姓員警之所以會有這些言論，起因於這名黃姓女員警在駕駛公務車的時候，發生車禍。」

律師稱女警在2024年12月中，執勤公務時將車停在路邊時，遭到外送員追撞，事後求償200萬，因為這件事讓女警越來越挫敗，質疑分局沒有協助跟關懷。

第二分局副分局長陳聖偉：「這一部分我們分局，就已經開始啟動員警關懷還有協助的機制，都有相關的具體的紀錄可以來查證。」

後來女警身心出了狀況，在2025年10月10日，偵查隊闕姓副隊長將分隊長跟女警關進會議室，說是分隊長要替她收驚，但女警爸爸認為這個違反女兒意願，最終導致女兒在情緒失控。

黃姓女警辯護律師黃子欽：「我覺得是一件很荒謬的事，除了一些怪力亂神的這個民俗療法以外，整一個過程當中都其實沒有獲得機關的重視。」

二分局澄清說，有提供黃姓女警法律協助，也有關壞，絕無放任不理，而黃爸爸雖然表示，願意受法律判決，但還是希望這個案件，能夠喚起警察體系，對職業安全與心理諮商的重視。

