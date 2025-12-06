女警當街遭砍「目睹民嚇呆」只因他不滿違停被開單持斧攻擊…黃偉哲震怒

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

社會中心／台南報導

女警開完紅單離開時，民眾突然從背後偷襲，持斧攻擊女警。(圖/翻攝畫面)

台南一名女警昨（6）日晚間執行勤務期間，突遭一名男子持斧頭砍傷，肩、手臂與頸部，同仁見狀隨即上前壓制，女警也馬上被送醫救治，所幸沒有生命危險。由於這起砍警事件發生在大街上，導致現場不明情況的民眾嚇壞，紛紛拍下畫面並上傳詢問「發生什麼事了？」後續，警局說明案情經過，市長黃偉哲也震怒表示「絕不寬貸」。

第一分局分局長章振國表示，本分局德高派出所一名女警與同仁6日晚間20時35分許，在市區執行違規停車取締勤務時，於崇德12街與崇德路口發現一部違停且未熄火之自小客車，依規程序開立舉發單，恰好此時車主返回現場，女警便將罰單出示並交付對方，結果警員們準備離去時，遭開罰的男車主疑心生不滿，竟情緒失控、持器械攻擊女警雙臂及背部。

廣告 廣告

台南女警開違停紅單，竟遭失控民眾持斧頭砍傷，監視器畫面曝光。(圖/翻攝畫面)

同仁見狀，立即將其壓制、逮捕，女警則緊急被送往市立醫院急救，所幸女警當時穿著防彈背心，有效阻擋了部分攻擊。院方初步表示，女警傷勢雖多處撕裂，但意識清楚、生命狀況穩定，後續仍需觀察治療；至於砍傷女警的男子，警方則依殺人未遂及妨礙公務現行犯移送台南地檢署偵辦，並將追查其犯案動機與是否涉及精神狀況因素。

市長黃偉哲震怒發文表示「絕不寬貸」。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

對於女警盡責工作，卻遭遇違停民眾持斧頭攻擊受傷，黃偉哲深夜在臉書專頁嚴厲發文，「公權力不容挑戰，警方已將該為民眾依現行犯逮捕，依殺人未遂偵辦，同時我們也會協助同仁提出告訴，絕不允許任何暴力行為，以維護市府同仁安全與尊嚴。」

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

男酒駕撞死人逃逸竟是急接女網友「肇事地點附近車震」看救護車救人

苗栗某學校國3女墜樓亡…隔16天同校女「放學失聯」被發現陳屍校園

5歲童全身傷腦出血…寄養父竟任「躺廁所冰冷地板」數小時冷血不送醫

二嫂正面曝！高國豪遭遭哥2打1…妻抱孩護尪嗆嫂：娶妳高家才變成這樣

