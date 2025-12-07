女警被砍警力不足需明確用槍防護機制 陳以信：支持警果斷用槍

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台南報導

台南市警一分局德高派出所黃姓女警昨晚取締違規停車時，遭被開單人自後方用斧頭連砍濺血受傷。爭取國民黨提名參選台南市長的前藍委陳以信今（7）日表示，台南警力不足使執勤風險增加，他支持警察依法、合比例、必要時果斷使用武力與警械。

陳以信表示，上午看到媒體報導警察執行勤務時疑遭民眾持刀攻擊，感到震驚與不捨，認為第一線員警執勤風險極高，社會應給予警察更完整的制度支持與安全保障。

陳以信指出，警察依法執勤時，面對具高度危險的暴力情境，必須有足夠、明確且可被信賴的用槍與防護機制，才能有效維持治安與公權力。他強調，「支持警察依法、合比例、必要時果斷使用武力與警械」，同時也應配套強化訓練、裝備與事後調查機制，讓員警在保護人民與自我防護之間有清楚依循。

陳以信表示，自己是警察子弟，過去擔任立委期間即持續關注警消權益與基層人力問題，主張政府應正視警力不足對治安與員警健康造成的雙重壓力。

談到台南現況，陳以信指出，台南警力長期吃緊，基層勤務負荷沉重，影響執勤安全與治安品質。他主張，若有機會擔任台南市長，將把補足警力缺口列為優先要務，並完善第一線的裝備、心理支持與勤務制度，減少超時過勞與高風險執勤壓力。

陳以信強調，面對暴力犯罪，市府必須成為警察最堅實的後盾，讓員警能在法律框架與專業訓練下安心執勤、勇敢執法，守護市民安全。

