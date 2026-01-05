女警跨年值勤視訊.沒繫安全帶 宜蘭分局：嚴正處理

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭分局有一位女警，被民眾爆料在跨年夜值勤期間跟親友視訊通話，還在巡邏車內沒繫安全帶自拍，質疑警方勤務紀律鬆散。對此宜蘭分局今（5）日回應，這名女警確實在值勤期間使用手機，會依規定懲處；而針對未繫安全帶，分局也表示當時巡邏車是處於行駛狀態，會依法舉發。

五顏六色的煙火照亮夜空，宜蘭市跨年，舞台上還有歌手輪番上台，陪民眾喜迎2026。但有員警在這一天掀起爭議，一手拿著電話話筒，還兩手交換拿筆記錄，視訊過程被拍下上傳社群平台，被民眾質疑，警方在受理案件時跟親友視訊。

原來影片上，有人開心比YA，還用白色的字寫著，備勤大爆炸，值班電話也接不完，寶們還打視訊給她，民眾說：「那是她的工作時間，就像是如果是在辦公室工作，老闆看到可能也會不開心，這就是人民的看法。」民眾說：「沒什麼問題，一下子的話我覺得還好。」民眾正反看法都有，但還有另外一支影片，也掀起爭議。

她透過文字自問自答，問誰平安夜和跨年夜上班，回答是全台各地的警察，在車上的影片曝光也被民眾質疑，沒繫安全帶，員警勤務紀律遭質疑鬆散，宜蘭分局回應，強調會依法調查嚴正處理，宜蘭分局第二組組長游聖智說：「該員確實有於值勤期間使用手機之情形，會依警察機關強化勤務業務紀律實施要點，進行懲處。」

針對員警未繫安全帶，分局也表示，當時巡邏車是處於行駛狀態，會依道路交通管理處罰條例舉發，秉持勿枉勿縱。

