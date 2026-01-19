女警進出所長寢室引議 鹿港分局：觀感不佳將告誡

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】所長寢室成了賓館？近日彰化縣鹿港警分局爆出內部管理爭議，有基層員警在網路社群匿名爆料，指稱一名女警可「自由進出某派出所所長寢室」，甚至疑似留宿，引發同仁私下議論，也讓外界質疑警察機關風紀與管理是否出現漏洞。

鹿港警分局近日爆出內部管理爭議，指稱一名女警可自由進出派出所所長寢室，甚至疑似留宿，引發同仁私下議論，警分局認「觀感不佳」。（記者陳雅芳攝）

相關指控最早出現在臉書社團《靠北police》，發文者以「大佛縣媽祖分局」影射鹿港警分局，文中直指女警頻繁進出所長寢室，質疑為何可長時間停留甚至住宿，並反問督察單位是否視而不見。貼文同時指出，所長寢室與一般同仁寢室位於同一樓層，女警頻繁進出，已對其他基層員警造成困擾與不適感，影響工作氛圍。

貼文曝光後迅速在警界與網路社群發酵，留言區討論熱烈，網友看法不一。有人質疑「女警沒有自己的寢室嗎？」也有人諷刺「是不是在辦案，需要深入調查？」部分留言則轉而擔憂警察紀律與上下關係界線，認為主管行為恐影響部屬觀感；但也有網友替當事人緩頰，指出若雙方皆未婚、僅是情侶互動，外界或許不必過度放大，甚至有人打趣「會不會只是借個廁所而已」。

面對外界質疑，鹿港警分局第一時間出面澄清。分局表示，經內部了解，該名所長與女警確實為男女朋友，雙方已穩定交往多年，不僅見過彼此家長，也規劃於今年三月步入禮堂，進出所長寢室多半是討論婚禮細節，並無涉及任何違法或不當行為。

不過，分局也坦言，即便雙方為情侶關係，女警頻繁進出主管寢室，仍容易引發外界誤會，對警察機關形象、內部管理與同仁感受都可能造成負面影響，確實「觀感不佳」。

鹿港警分局進一步指出，已針對該名所長進行口頭告誡，要求嚴格遵守內部分際，避免類似情況再次發生，同時也將持續調查相關細節，視情節輕重研議是否進行行政處分。

分局強調，警察機關一向重視風紀與團隊紀律，對同仁的私人情感關係予以尊重，但在公務環境中仍須謹守界線，避免因個人行為影響整體士氣與社會觀感，未來也將持續加強內部管理與宣導，以維護警察專業形象。