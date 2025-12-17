女警遭攻擊無線電失靈 南市警局：將緊急改善通訊死角

市議員蔡宗豪(右)質疑新式警用無線電通訊不良的問題，要求警察局提出具體改善時程。(記者蔡文居攝)

〔記者蔡文居／台南報導〕日前台南市發生基層黃姓女員警於執勤時遭斧頭攻擊事件，女警透過今年新換裝的警用無線電呼叫求援卻通訊失靈，所幸未釀成更嚴重傷亡。南市議員蔡宗豪今天指出，該案件暴露出警用無線電通訊不穩的重大隱憂，第一線員警在危急時刻按下無線電求救卻無法傳遞訊息，形同讓基層員警暴露在高風險環境中，卻「孤立無援」，此問題不容再被忽視。

南市警局坦言，現行數位式無線電系統由中央統一採購與過往類比系統在波長與穿透力上存在差異，特別是在室內空間、密閉建築與市區老舊街廓，訊號不良問題更為明顯，出現多處盲區，改善工程仍需時間。目前台南市既有9座中繼台，明年預計再增設5座，並配置50部雙向強波器(BDA)，以改善通訊死角。目標全市16個分局，每個分局都至少設置1座中繼台。

台南市議會今天聯席審查會市警局預算，市議員蔡宗豪、蔡育輝質疑新式警用無線電通訊不良的問題，已危及基層員警的安全，要求警察局提出具體改善時程。

蔡宗豪表示，無線電通訊問題並非僅止於偏遠山區，而是連台南市區、一至六分局轄內的室內環境，都已成為通訊弱點。員警執勤時大量進出建築物、社區與室內空間，若無線電在室內明顯失靈，將嚴重影響即時支援與指揮調度。他要求警察局務必加快改善通訊死角，特別是室內訊號的問題，並持續向中央警政署爭取資源，確保每一位基層員警在任何時間、任何地點，都能即時求援、即時獲得支援。

南市警局今年新換裝的數位警用無線電，在室內易出現通訊死角。(記者蔡文居攝)

