女警重機炫技衝向人群！男童遭撞飛「空中轉1圈」頭部著地，事後1舉動挨批冷血。圖／翻攝自微博

中國江蘇蘇州騎警隊近日進行重機公開展演，一名女警疑似操作失控，起步後直接衝撞人群，導致3人受傷，其中一名紅衣男童更被當場撞飛，「空中翻了1圈」後頭部著地，場面相當驚悚。然而，該名女警事發後第一時間竟沒有立刻把車輛熄火，也沒有馬上查看孩子的狀況，竟是檢查「車輛是否受損」，引起民眾砲轟。

綜合中國媒體報導，事發於8日下午2時許，蘇州騎警隊正在公開展示技能，一名女警員騎乘重機時操作失誤，直接撞上三名圍觀民眾，現場警方緊急將3人送醫檢查，目前已出院返家。

現場畫面可見，廣場上聚集不少民眾，正在觀賞這場重機秀，不時開心與騎警打招呼，豈料才一起步，重機就左右歪斜，並直接衝向第一排民眾，2位民眾直接被撞倒在地。

另一名身穿紅衣的男童更慘，當場被「撞飛」，在空中翻了一圈後，頭部重重撞擊地面，巨大的撞擊力讓他當場放聲痛哭，一旁的媽媽趕緊上前安撫孩子。

然而，該名出包女警事發後第一時間竟不是上前關心受傷的男童，而是「觀察車輛」是否受損，接著試圖將車輛扶起，不過車身過重，只好請求一旁的男警協助，該舉動引起民眾砲轟，認為她毫無同理心。

警方表示，該事件已被列為檢討案例，涉事女警與負責人事後已前往探望傷者，誠摯道歉並討論後續賠償事宜，同時也將加強人員技術培訓，並對活動進行更嚴格的安全管控，避免相同事件再次發生。



