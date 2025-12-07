女警開單遭砍！斧頭男動機曝光 疑同月同地被開2罰單

台南一名女警執行臨檢時遭砍。（圖／東森新聞）





台南市昨（6日）晚間一名黃姓女警，在執行違規停車取締勤務時，遭40歲陳姓男車主持斧頭砍傷緊急送醫。據悉，陳男疑似不滿同一個月、在同一地點遭警方開2張違規停車罰單，才持斧頭傷人。

警方調查指出，黃姓女警與同事昨日20時35分，在崇德12街與崇德路口取締違規停車，看見一輛車停放於禁止臨停區域，便依照程序開立舉發單。其中一名40歲陳姓男車主返回現場後，女警也依規向陳男說明並出示罰單。豈料陳男情緒突然失控，持斧頭衝向女警攻擊，其他員警見狀立即上前協助制伏男子，受傷女警也協助壓制，並立刻通報救護車到場，將女警送醫急救。

據悉，當時陳男將車子停下買晚餐，結果買完回來發現被開單，疑似不滿同一個月、在同一地點遭警方開2張違規停車罰單，認為警方故意，情緒失控才從車上拿出斧頭傷人，目前全案偵訊後依妨害公務及殺人未遂等罪嫌將陳男移送法辦。

台南市長黃偉哲則強調，警察依法執勤，民眾不理性行為絕不寬貸，警方已將該為砍人男子依現行犯逮捕，依殺人未遂偵辦，同時市府也會協助同仁提出告訴，絕不允許任何暴力行為。

