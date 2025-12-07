女警開違規單遭砍！台南男車上為何有斧頭？友推測行兇動機

台南東區崇德路街景。翻攝自Google Map



台南市東區崇德路、崇德12街昨（6日）晚間，發生一起女警遭砍案。一名40多歲的陳姓男子因違停，被警察開單後突然失控，拿斧頭砍傷黃姓女警數次，幸好女警無生命危險。警方以殺人未遂與妨礙公務罪名逮捕犯案陳男，其友人向警方透露，他推測陳男在一個月內同一地點收兩張違停，所以昨天又被開單才情緒失控。

昨日晚間8時許，派出所接獲崇德路違停舉報，隨即派出黃姓女警與同仁到場查處，確實看到一輛白色休旅車停靠紅線，且未熄火，依規定向陳姓駕駛開單。

然而，陳姓駕駛原本冷靜，但就在員警們轉身離開的瞬間，他衝回車上拿出斧頭，朝女警背部攻擊，並砍傷女警的手臂、肩膀，幸好女警身穿防彈背心，未傷及要害，被攻擊後隨即與同事合力壓制陳男，請支援到場，以妨害公務與殺人未遂帶回偵辦。

救護人員幫助黃姓女警簡單處理傷口後，將她送往市立醫院醫治，確認手臂、肩背有撕裂傷，縫合數針收院觀察。

根據《自由時報》報導，行兇的陳男友人向警方說明，陳男之所以在車上放斧頭，是因為他是露營愛好者，至於為何陳男突然情緒失控襲警，友人推測，陳男過去一個月在同個地點被開了2張罰單，昨晚買晚餐又被開單，累積的情緒可能突然爆發，失控襲警。

不過，警方表示，此事件已進入司法程序，遵循偵查不公開的原則，不會對外說明。警方強調，公權力不容挑戰，民眾對罰單有異議，可透過行政救濟與申訴反映，不可暴力對抗執法。而市長黃偉哲則說明，回協助員警做後續處理，包括提告。

