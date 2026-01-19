女警驚傳「隨意進出所長寢室」 鹿港分局揭2人關係：確實影響觀感

彰化鹿港分局遭基層員警爆料，有女警頻繁進出所長寢室。（翻攝自GoogleMap）

彰化縣鹿港警分局近日遭基層員警爆料，稱某女警可自由出入所長寢室，甚至留宿過夜，質疑長官濫權、內部管理出問題。鹿港分局趕忙澄清，兩人其實是情侶關係，交往多年已論及婚嫁，馬上就要結婚了。不過分局坦言，女警雖無違法或不當行為，但隨意進出主管寢室確實影響觀感，會進行檢討。

這起事件始於基層員警投稿臉書「靠北police」匿名爆料，指控「大佛縣媽祖分局」即彰化縣鹿港分局，有某位女警「可以隨意出入所長寢室又住在裡面」，並指出所長寢室跟同仁寢室在同樓層，「妳這樣出入，真的造成我們很大困擾欸。」抱怨督察單位擺爛不介入管理，貼文引起討論。

對此，鹿港分局火速澄清，表示經過了解，該名所長與女警確實為穩定交往多年的情侶，互相見過雙方家長即將結婚，未有涉及不法或違反倫理的不當行為。

不過鹿港分局坦言，即便兩人是情侶，女警頻繁進出主管寢室甚至留宿，確實容易引起誤會，影響警察機關整體形象與內部觀感。故對所長進行口頭告誡，要求未來避免類似情況再發生，同時將深入調查事件細節，再決定是否做出相關行政處分。

