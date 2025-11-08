女賊潑辣椒粉搶珠寶！反被打「20耳光」嚇到落跑 超糗畫面全被曝
印度艾哈邁達巴德一名女子假扮顧客進入珠寶店，突向店主撒辣椒粉企圖搶劫，未料失手未擊中，反被店主迅速起身連搧20個巴掌，並當場制伏。整起事件發生於11月3日，監視器全程拍下，影片曝光後在社群瘋傳，不少網友稱店主「神反應」，警方已介入調查並呼籲民眾提高警覺。
《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，這起事件發生於11月3日，整個過程被店內監視器完整拍下。影片中，一名以頭巾遮面的女子偽裝成顧客進入珠寶店，當店主坐在椅子上時，她突然拿出辣椒粉朝對方臉上撒去，企圖讓對方眼睛灼痛無法反抗。
沒想到，女子手法不準，未能命中店主眼睛，反而激怒對方。店主立刻起身，迅速出手連續猛扇女子臉部20多下，成功阻止搶劫行動。女子則被打得措手不及，場面一度混亂。
報導指出，該店位於艾哈邁達巴德市的拉尼蔬菜市場附近。事件畫面曝光後在社群媒體上瘋傳，不少網友大讚店主反應神速、英勇機智，也有人調侃「這是史上最慘的搶匪」。警方目前已介入調查，並提醒民眾注意安全，遇到可疑人物應及時報警。
看更多 CTWANT 文章
日本熊害頻傳！他質疑「台灣為何沒有」：台灣的熊比較乖？
王子、粿粿「疑裸擁照」瘋傳！名嘴公開比對衛浴設備 徵信社：不要煽風點火
哎呀手滑了！韓男星誤PO「芳名錄價格表」捲桃色爭議 遭經紀公司宣布解約
其他人也在看
瞬間致命！ 美汽車駕駛闖鐵道口猛撞火車
瞬間致命！ 美汽車駕駛闖鐵道口猛撞火車EBC東森新聞 ・ 2 小時前
泰國暖男勇救5歲溺水女童 意外揭發家庭殘酷虐童案
根據泰媒《Thaiger》報導，這起事件的當事人，是一名在邦莫德區開機車行的年輕老闆，水燈節當天他與朋友一同造訪附近的寺廟，卻意外遇見一名僅有5歲的小女童，冒險爬下運河水渠，儘管這名老闆與友人出聲勸阻，告訴女童這樣很危險，女童仍執著的攀爬在水渠邊緣，想去撿拾水燈...CTWANT ・ 38 分鐘前
21歲新手媽遭殺害丟化糞池！前士兵13年後被控謀殺
21歲新手媽遭殺害丟化糞池！前士兵13年後被控謀殺EBC東森新聞 ・ 1 小時前
國道塞爆！國1南向麻豆段貨車翻車 車速不到30公里
今（7）日清晨7時43分，國道1號南向309.8公里，麻豆到安定路段發生一起翻車車禍，一輛貨車整台側翻在國道上，疑似因為追撞才導致這起事故，目前警方正在現場調查並排除狀況中，不過這起事故也造成該路段嚴重回堵，車速僅剩下27公里。中天新聞網 ・ 1 天前
平鎮中豐陸橋車禍！兩車偏離車道相撞駕駛輕傷
桃園市平鎮區今(8)日凌晨發生一起交通事故，一輛由22歲徐姓男子駕駛的自小客車行經中豐陸橋時，疑似因恍神偏離車道，撞上對向由51歲陳姓男子駕駛的自小客車，造成雙方車輛受損，駕駛分別受到輕微擦傷與挫傷。 警方指出，事故發生在凌晨0時58分許，接獲報案後平鎮交通分隊立即派員趕往現桃園電子報 ・ 13 小時前
液體黃金！杜拜咖啡一杯「飆破3萬」 Nido 7 Geisha 刷新世界紀錄
素以極致奢華著稱的沙漠之城杜拜，近日再次以令人咋舌的方式刷新了全球紀錄。當地一家名為 Julith 的咖啡廳，霸氣推出全球史上最貴咖啡，每杯索價高達 980美元（折合新台幣逾 3 萬元），瞬間引爆國際話題，被譽為咖啡界的「液體黃金」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
搶救營收！美速食品牌要關200-350間「業績不佳」門市
搶救營收！美速食品牌要關200-350間「業績不佳」門市EBC東森新聞 ・ 2 小時前
違停遭盤查! 通緝犯拔腿狂奔 熱心民眾指引助警逮人
中部中心/王俞斐、李柏瑾 台中報導台中警方凌晨巡邏，發現有男子形跡可疑上前盤查，男子因為身揹兩條通緝，拔腿狂奔，雙方展開追逐，最後員警在熱心民眾指引下，順利在停車場逮到人，將這名通緝犯逮捕歸案。民視 ・ 11 小時前
人跑了！通緝犯「持刀劫車」闖燈逃8.6KM 駕駛急衝下車
驚險！花蓮游姓嫌犯拒檢衝撞警車後持刀攔車劫車逃逸，車速飆破時速120公里，沿路闖紅燈，最終將車棄置豐田火車站附近逃逸。幸好被害車輛裝有追蹤器，警方迅速鎖定車輛位置，但嫌犯仍在逃。游嫌有竊盜、毒品前科，9月被通緝判刑11月，因擔心入獄才拒捕攻擊警察。TVBS新聞網 ・ 1 天前
花蓮人注意！通緝男「持刀劫車」拒捕襲警 全力追捕中！
花蓮人注意！通緝男「持刀劫車」拒捕襲警 全力追捕中！EBC東森新聞 ・ 1 天前
借機車、載員警......台中逃4年移工棄車狂奔 不敵警民聯手包抄
台中市警方前晚北區路檢時攔查一名騎士，只見他神情慌張隨即棄車逃竄，此時有熱心民眾直擊，有人借機車，也有人騎車載員警加入圍捕，最終警民合力將其逮捕歸案，經查，該騎士竟是逾期居留近4年的越南籍移工，整起拒檢落跑事件在警民齊心合作下，迅速落幕，展現社區最強治安聯防力量。自由時報 ・ 1 天前
花蓮偷竊通緝犯持刀拒捕 隨機搶車逃逸
（中央社記者張祈花蓮縣7日電）花蓮鳳林鎮59歲游姓通緝犯昨天騎車行經路口時，違規左轉遭警方攔查，游男拒絕攔檢衝撞警方，還亮刀反抗，最後棄車跑回台9線，隨機搶奪停等紅燈的車輛逃逸，警方持續追查中。中央社 ・ 1 天前
台中摩鐵命案！男房客趴臥陳屍房內 房務送早餐嚇壞報警
台中市北區一間汽車旅館，今（7）日上午驚傳死亡事件！一名男性房客被發現陳屍房內，現場無呼吸心跳，救護人員趕抵時男子已明顯死亡，未再送醫，警方獲報後隨即封鎖現場，由鑑識小組進行採證，詳細死因有待釐清。 經查，死者是30歲男子，昨（6）日深夜獨自入住，今早9點多，旅館房務人員準備送早餐時，敲門許久無回應自由時報 ・ 1 天前
朴寶劍拍照打卡專區X傳統市場魅力！韓國觀光公社SEVENTOEIGHT表演送機票等大獎
朴寶劍,韓國觀光公社,台北國際旅展,南港展覽館,韓國旅遊,韓流,追星,SEVENTOEIGHT 2025 ITF台北國際旅展11月7日登場，韓國觀光公社11月7日至10日於南港展覽館一館J708韓國館盛大亮相，今年以「韓食與韓流」為主題，打造融合美食、文化與娛樂的沉浸式體驗，更有朴寶劍拍照打卡專區，還有以傳統市場為主題的贈獎區，以及韓國各地域的推廣單位參展，獎品精彩豐富！景點+ ・ 1 天前
國訓中心成立49年首辦家庭日 選手、教練家人齊聚同歡樂
國家運動訓練中心今天舉辦成立49年來首場「Sing a song, Fun along家庭日」，邀請培訓隊選手、教練及職員工與家人齊聚一堂，共度一個充滿笑聲與感動的午後時光，也為即將到來的202...聯合新聞網（運動） ・ 4 小時前
「不倒騎士」公益單車環島隊抵達臺南 攜手推動篩檢守護健康
臺南市衛生局8日熱烈歡迎「不倒騎士 騎出生命」公益單車環島隊伍抵達臺南，活動由台灣抗癌協會主辦，號召全台癌友與公益騎士共同踏上環島之旅。活動自11月2日至11日舉行，由50位癌友與志工騎士挑戰全程1,100公里，用行動傳遞「勇敢抗癌、不倒精神」，展現生命的韌性與希望。今年衛生局特別與不倒騎士共騎竹溪水岸園區，象徵「健康同行、永不放棄」的精神，並預祝車隊環島旅程順利完成。透過這項活動，衛生局鼓勵癌友走出戶外，以運動強健體魄、重拾自信，也邀請社會大眾一同響應，攜手支持抗癌之路，讓健康與希望在城市間持續前行。衛生局陳淑娟主任秘書親臨現場表示定期健康檢查和規律運動是預防癌症的關鍵，台灣抗癌協會暨馬偕紀念醫院陳兆弘主任表示，癌友在治療後的復原階段至關重要，適度運動不僅能提升體能，更能改善心理狀態，帶來快樂與希望。協會副理事長何默真也表示，舉辦環台騎行的初衷，是希望癌友勇敢走出家門、擁抱人群，用運動延續生命、活出希望。衛生局呼籲，定期篩檢是守護健康的重要基石。目前政府提供大腸癌、乳癌、子宮頸癌、HPV檢測、口腔癌及肺癌等免費篩檢服務，明年（115年）將新增胃癌篩檢。早期發現與治療可顯著降低死亡風險台灣好新聞 ・ 8 小時前
學樂器不嫌晚！醫：維持認知功能、加強記憶力 6大益處鍛煉大腦緩老化
【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】眾所周知，多給予大腦刺激，可幫助維持認知能力，但究竟應該怎麼做呢？根據《獨立報》報導，英國神經科Steven Allder醫師表示，學習演奏樂器可刺激大腦關鍵區域、改善情緒並增強長期認知功能。接觸音樂永遠不嫌晚，來到晚年，無論是重拾年輕時對某種樂器的熱情，還是踏上全新的學習之旅，都有機會以愉快的方式維持大腦活力。 彈奏樂器益處多 練腦力還帶來愉悅情緒！ 學習音樂並非是年輕人或具有音樂天賦者的專利，Allder醫師說明了學習樂器對銀髮族大腦健康的多項好處: 1. 幫助增強記憶力： 學習和演奏樂器時，大腦需要閱讀音符、協調動作和回憶旋律等複製的處理過程，這能強化與記憶和注意力相關的腦神經。就像鍛煉身體一樣，反覆練習能強化這些路徑，改善工作記憶（working memory）和長期記憶。研究顯示，音樂家通常具有更好的記憶力和認知彈性，顯示持續學習音樂、演奏等活動，有助於大腦更能抵抗老化帶來的衰退。 2. 促進神經可塑性： 神經可塑性（neuroplasticity）指的是大腦適應、學習並改變結構與功能的能力。60歲以上的人學習樂器，每堂課都需要動作協調、聽覺健康醫療網 ・ 5 小時前
颱風來襲注意！防災用品、防颱措施、颱風假薪水、NG行為完整版懶人包一次看
颱風來襲，提醒大家做好防災準備。那麼颱風防災用品怎麼準備？防颱措施該注意什麼？颱風假薪水怎麼算？可以不要上班嗎？颱風天出遊會被開罰嗎？Yahoo新聞編輯室整理防颱完整版懶人包，帶你一起來了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 2 年前
高雄市衛生局舉辦 「雄營養‧健康軟食力料理競賽」
記者王正平／高雄報導 因應高齡化社會長者及特殊口腔者多元化飲食需求，高雄市衛生局首次…中華日報 ・ 4 小時前
樂天金鷲3台將交流賽第2戰皆出賽 (圖)
2025年桃園亞洲職棒交流賽持續展開，日職樂天金鷲隊8日以1比3不敵中職樂天桃猿隊，金鷲陣中台將蕭齊（後）、宋家豪（前）等人皆有出賽。中央社 ・ 3 小時前