女質疑遭詐賭250萬 夥同男友平安夜「刀搶45萬元」

林女懷疑遭詐賭，夥同男友策畫持刀搶劫。（圖／TVBS）

在耶誕節前夕，新北市發生了一起震驚社會的賭場搶劫案件，起因竟是一名27歲林姓女子質疑遭賭場詐賭，欠下250萬元賭債後，與男友共謀報復。這對情侶夥同三名友人，假藉還債為名，持刀搶走現場賭客45萬元現金。新北市警方迅速展開行動，在短短一天內逮捕全部5名嫌犯，同時查獲毒品、現金及一名詐欺通緝犯，而賭場負責人報案後也因經營賭場遭警方逮捕。

這起案件發生在新北市板橋區，根據警方調查，27歲林姓女子日前在陳姓女子經營的賭場內賭博，結果欠下250萬元賭債。林姓女子懷疑自己是遭到設局詐賭，憤而與歐姓男友及其友人共5人策劃報復行動。監視器畫面顯示，這群人在停車場聚集討論，隨後前往賭場實施搶劫計畫。就在平安夜當天，嫌犯們假藉要歸還250萬元賭債為由進入賭場，卻突然拿出彈簧刀，威脅現場人員，最終搶走現場賭客的45萬元現金。事發後，嫌犯們立即驅車逃離現場，迅速分散躲藏。

警方接獲報案後立即展開追查行動，在漆黑的環境中循線追蹤，最終在一處隱蔽地點逮捕了主嫌情侶檔，並當場查獲毒品和10萬元現金等證物。其餘共犯也在耶誕節當天陸續被警方逮捕，其中一人還是詐欺案的通緝犯。這起案件的特殊之處在於，報案的賭場負責人陳姓女子也難逃法網。據了解，她的賭場12月才開始營業，卻因為這次事件曝光，不僅無法追回被欠的賭債，自己和當時在場的賭客也全部被警方逮捕。警方依強盜等罪嫌將5名嫌犯送辦，展現執法單位對暴力犯罪的零容忍態度。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

