女走路怪異「下體鼓一包」 海關清查嚇壞：褲子藏2斤活蟲

大陸雲南省昆明海關所屬西雙版納海關，近日在雲南景洪市勐龍口岸查獲3名以「人身藏匿」方式攜帶大量活竹蟲入境的旅客，查獲量逾3公斤。海關提醒，活體昆蟲屬禁止攜帶入境物品，相關行為已涉嫌違規甚至構成走私。

央視新聞報導，西雙版納海關通報，關員在旅檢入境通道執勤時，首先注意到一名女性旅客行走姿勢異常，下腹部明顯鼓起，形跡可疑。口岸監管科科長柳德兵表示，海關立即將該女子攔下，並由女性關員進行檢查，結果在其褲內查獲以小袋綁藏的活竹蟲，重量超過1公斤。

就在第一名旅客接受檢查時，現場關員又察覺她的兩名同行者同樣行跡詭異。第二名女子腰腹部亦明顯外凸，經查發現其以絲襪固定方式綁藏竹蟲約2公斤。第三名旅客則在褲兜及背包內以塑膠袋藏放竹蟲，共4小袋。三人當場坦承，打算將竹蟲偷帶入境後在國內販售牟利。

據了解，竹蟲在西雙版納一帶屬受歡迎的地方美食，境內外價格存在接近一倍差距，使部分不法旅客鋌而走險，以人身藏匿、行李夾帶等方式試圖規避海關檢查。

大陸海關強調，依《中華人民共和國禁止攜帶、寄遞進境的動植物及其產品和其他檢疫物名錄》規定，活體昆蟲屬禁止攜帶進境物品，此類行為存在動植物疫情輸入風險，情節嚴重者將依法追究法律責任。目前，相關案件已進一步調查辦理中。

