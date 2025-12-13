女赴日泡大眾湯 遇自稱「偽娘」男子硬闖共浴！她崩潰：被看光

女網友抱怨在日本泡女湯時，遭自稱「偽娘」的男生闖入偷窺。（示意圖，Pakutaso）

最近一位女網友在日本四國旅遊時，入住某間赫赫有名的溫泉飯店，本來是趟舒心的旅行，沒想到在女湯泡澡時，竟然發生了讓人超級傻眼又毛骨悚然的插曲！一名自稱「偽娘」的男性大喇喇地闖了進來，鬼鬼祟祟不斷更換泡湯和沖洗的位置，走路時還刻意用毛巾遮住私處，在場女性察覺不對勁，立刻通報飯店人員．最後報警才證實他確實是男性，這讓所有在場的女性都錯愕，完全被這名自稱「偽娘」的男性都看光光。

這名女網友在Threads發文表示，她在享受當地知名的女湯時，赫然發現浴池內闖入一名自稱是「偽娘」的年輕男子。這名留著及肩短髮、戴著黑框眼鏡的男子，在浴場內的舉動非常怪異，他頻繁更換洗浴和泡湯的位置，而且行走時總是拿毛巾緊緊遮掩下體，讓在場的女性們感到極度不安，事後回想她還曾經與他一同在露天浴池中對視，讓她感到渾身不舒服。

原PO透露剛開始誤以為對方只是外表較為中性的女性，但同行團員的觀察迅速點破了疑慮，發現對方不僅沒有胸部，加上那些鬼祟的舉動讓大家察覺此人有問題，高度警覺的眾人最後向飯店人員反映後，工作人員立即介入處理，隨後證實這名闖入者確實是男性，原來是個冒充「偽娘」的偷窺者。

雖然飯店接獲通報後火速報警，並表示警方連夜做了筆錄，但後續的處理結果卻令受害者感到失望。飯店經理僅口頭致歉，並無奈地表示這種行為難以徹底預防，聲稱無法對每一位入住的旅客進行全面檢查。這番回應讓受害者們既錯愕又氣憤，認為飯店的防護措施根本不足以保障女性旅客的隱私與安全。

經歷了這場不愉快的風波，這位女遊客在網上發文呼籲所有赴日泡溫泉的女生，務必提高警覺留意身邊是否有可疑人士，畢竟，飯店人員已經坦言無法百分之百地杜絕此類事件。雖然日本法規明訂公共浴池必須依據「生理特徵」區分，禁止男女混浴，但當下她們一群人被偷窺的傷害已經是無法挽回的事實。

