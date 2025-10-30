女赴服飾店購衣秀「轉帳成功」 業者苦等1小時急報案

其他人也在看
范姜彥豐控友人幫隱瞞！「美國行成員」王品澔急澄清：毫不知情
模特兒范姜彥豐今（29）日突然毀滅性爆料前中信兄弟啦啦隊人氣成員粿粿婚內出軌，並直接標記了藝人王子（邱勝翊），甚至痛批他們同行出遊的友人「幫忙隱瞞」。對此，演員王品澔透過經紀公司急澄清，稱自己完全不知情，且已經很久沒和對方聯絡。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
轉帳失敗提千元衣消失 警靠「這招」速揪人
新北市有女子到板橋湳雅夜市服飾店，購買衣服，結帳時秀出「轉帳成功」的畫面，等顧客離開時，店家卻遲遲沒有收到款項，苦等一小時後決定報警，員警循線調閱監視器，不到兩小時找到人。TVBS新聞網 ・ 1 天前
沖繩驚爆車禍意外！男星租車「突被撞凹」慘賠4萬 工作人員變臉嚇傻
藝人李岳非常喜歡旅遊，經常在工作空檔中，規劃出國行程作為紓解工作壓力的方式，近幾年不管是跟三五好友，或是帶著爸媽，都經常嘗試短期的自由行，日前他就跟幾個好朋友快閃沖繩三天，沒想到竟然在租車的過程中，意外發生了擦傷事故，賠了好幾萬塊日幣才順利解決。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
粿粿遭控「婚內出軌」王子不忍了 怒反擊：離婚金額超出我的負擔
范姜彥豐與粿粿傳3年婚變，他今（10╱29）在IG限動以「道德淪喪，婚內出軌」點名粿粿和王子（邱勝翊），更氣罵2人：「三觀崩塌！」對此，粿粿也反擊了，她否認范姜彥豐指控，並表示：「身為1個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」太報 ・ 1 天前
打臉王子粿粿！徵信社「洩談判內幕」力挺范姜彥豐 暗指粿粿「毫不尊重老公」
男星范姜彥豐昨（29日）公開指控，妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，怒控好友王子破壞家庭讓他戴綠帽，並直言手中握有明確的證據。對此，就有網友翻出「徵信執行長」謝智博曾在節目上提過此事，雖當時並未公開當事人姓名，但如今因被挖出，意外曝光談判離婚過程，謝智博也發聲力挺，「絕對可以支持范姜！」鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
中山隧道「長髮女鬼」抓到了！ 23歲女為萬聖節取景
彩券行女員工拒絕追求遭砍成重傷 「乾哥」狼狽落網遭判10年8月
台南今年6月間發生一起恐怖情殺案，59歲陳姓男子因追求彩券行「乾妹」不成，竟數次跟騷恐嚇，最終持美工刀闖進店裡狠砍，再開車逃往龍崎山區畏罪自焚，警方逮到人時，陳男多處燒燙傷、骨折，雖撿回一命，也得面臨刑事責任，近日被台南地方法院，依恐嚇危害安全罪3罪判處合併執行8月，涉犯殺人未遂罪則判處10年。鏡新聞 ・ 19 小時前
乾哥「求愛不成」砍殺彩券行女店員：我絕對要你死 台南莽男下場曝光
台南一名50多歲陳姓貨車司機，疑愛慕彩券行于姓女店員遭拒，竟持美工刀殺害于女未遂，犯案後逃逸焚車，卻不慎燒傷自己並跌落山溝重傷被捕。台南地方法院審理後，依殺人未遂罪判陳男10年徒刑，另恐嚇危害安全3罪合併執行8月。全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
人妻糾多人混戰還「搞出人命」 綠帽夫提告遭打槍原因曝光
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導 桃園一名人妻小優（化名）與丈夫阿倫（化名）結婚多年，但小優在婚後就多次與網友單獨過夜，還重口味邀約多名男大生與她「大混戰」，甚至與一名對象阿翰（化名）裸聊，還因此懷了阿翰的孩子。阿倫於是告上法院，不過桃園地院審理後，認定小優及阿翰已經以36萬與阿倫和解，因此駁回阿倫告訴。 判決指出，小優與阿倫在2012年結婚，但小優...匯流新聞網 ・ 17 小時前
他正在尿尿！日本怪阿伯伸手一接暢飲 喝完喊「謝謝」離去
日本兵庫縣發生一起離奇案件，1名阿伯今年9月1日不明原因在阪急西宮北口車站閘門的廁所內伸手接尿飲用，尿液還陌生人剛解放出來的，後續他被依涉嫌非法入侵罪逮捕。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
坦尚尼亞雜貨輪私運肉品來台 高雄外海攔截百餘噸...4櫃已發臭
保安警察第三總隊與海巡署艦隊分署第五海巡隊與等單位查緝輪船疑走私毒品，10月24日在海上登檢，竟發現一艘坦尚尼亞籍雜貨輪...聯合新聞網 ・ 23 小時前
高雄男酒駕拒測！怒嗆警「我警友會的，把你們調六龜」後續一查瞬間打臉
高雄吳姓男子（62歲）30日凌晨駕駛一輛BMW自小客行經苓雅區成功二路時，由於行車方向不穩遭民眾檢舉，員警將他攔下後發現他渾身身酒氣，沒想到吳男不但拒測還怒嗆自己是警友會，可以輕易把在場的警察調到六龜，但最後仍被警方帶回派出所偵辦，除了要面對高昂的拒測罰鍰外，還要吊扣牌照2年，經調查後，也證實吳男與警友會無關。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
依蕾特布丁被偷吃？ 婦「擲筊」又報警 2警車到場「竟在車底」
73歲婦人找不到35元台南知名依蕾特布丁，懷疑司機偷吃怒開罵，還現場「擲筊」問神！警方調派2部巡邏車到場協調，前前後後長達1小時，最終發現布丁只是掉在車底下。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
輕軌駕駛遭「雷射筆」射眼 淡水警追查大樓逮涉案毒鴛鴦
記者黃秋儒／新北報導 新北市淡水區日前發生淡海輕軌列車駕駛室遭人以雷射筆照射事件，淡…中華日報 ・ 1 天前
最新！新店2層樓木造樣品屋起火 濃煙密布畫面曝光
即時中心／潘柏廷報導最新消息，新北市新店區啟文路、央北二路一處2層樓木造樣品屋，今（30）日上午11時54分不明原因起火，所幸人員都已逃生，並無人受困，消防獲報後出動34台消防車、74人前往搶救；雖然現場1、2樓燃燒，但並不會蔓延，消防立即佈線搶救，並在中午12時36分將火勢控制，但詳細起火原因仍有待後續釐清。民視 ・ 22 小時前
輕軌「雷射筆射眼」爆案外案 住處遭逮竟是毒鴛鴦
事發於5 日晚間 10 時許，淡海輕軌行控中心通報，列車在行經竿蓁林站往紅樹林方向時，駕駛室遭到強力雷射光照射。警方接獲通報後，立即調閱沿線監視器及行車記錄器畫面，並訪查周邊社區住戶，最終鎖定居住在輕軌沿線社區的蔡姓男子。經過多日蒐證，專案小組於本月 25 日下午...CTWANT ・ 1 天前
被騙去當豬仔 中國3木工因不會打字遭退貨
[NOWnews今日新聞]電詐園區的問題困擾全球，又以亞洲地區最為嚴重，日本、韓國、台灣、香港都有人受害，中國也有很多原以為是出國賺錢的人上當，今年9月就有8名四川木工被騙到柬埔寨，其他3人因不會打字...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
疫調亂疑點多！ 取消機場免檢疫通道2／獨家／蘆洲水流公市場驚見「豬肉山」 老闆被「獵巫」偷宰豬？
豬肉禁宰令都已經超過一週了，怎麼還會有大量的豬肉能賣呢？有民眾發現，在蘆洲水流公市場，有豬肉攤賣三峽黑豬肉，豬肉塊量大到「堆成小山」，而其他豬肉攤沒肉可賣休息，質疑是不是偷宰。實際到豬肉攤求證，今（30日）休息，老闆喊冤，事先冷凍100多公斤豬肉，昨（29日）昨天都賣光了。鏡新聞 ・ 21 小時前
2次調解失敗！NewJeans敗給ADOR 立即再上訴
