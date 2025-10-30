女赴服飾店購衣秀「轉帳成功」 業者苦等1小時急報案

一名女子到夜市購買衣服，疑似轉帳操作有誤導致店家未收到款項。（圖／東森新聞）





新北市有女子到板橋湳雅夜市服飾店購買衣服，結帳時秀出「轉帳成功」的畫面，等到顧客離開時，店家卻遲遲沒有收到款項。

下雨天穿白色長裙女子，跟朋友開心逛街，她走進一間服飾店，花了近千元，提著新買的衣服離開，當下手機顯示，網路轉帳成功，不過業者等了超過一小時，帳戶卻遲遲未入帳，她擔心被騙先報警處理。

事發就在新北市湳雅夜市附近，警方追查，這名消費者先到服飾店花了近千元，第二站就到寵物店，因為她有登記會員資料，員警立刻找到人，消費者解釋，可能是沒有正確操作，才會發生誤會，還是提醒交易得千萬小心，免得烏龍一場，就怕開心購物最後卻吃上刑責。