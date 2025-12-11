女赴泰國追愛落陷阱運毒 航警海關破獲毒品罪起訴

（中央社記者吳睿騏桃園機場11日電）航警局今天表示，有台灣女子網戀受招待赴泰國追愛，沒見到愛人反而落入愛情陷阱，網戀對象委託帶回的伴手禮，被發現夾藏大麻花16.22公斤，依毒品罪送桃檢偵辦起訴。

航空警察局刑事警察大隊偵二隊隊長陳博全接受媒體聯訪表示，關務署台北關與航警局安全檢查大隊，10月執行桃園國際機場第一航廈班機入境旅客託運行李X光儀檢查勤務時，發現自泰國曼谷返台旅客吳女（50歲）託運行李影像有異，經開箱查驗發現行李箱內夾藏30餘包第二級毒品大麻花，總重量達16.22公斤。

陳博全說，警方深入追查，失業中的吳女自稱於社群軟體結識年籍不詳的男性共犯談起網戀，男子以見面名義並提供國外工作機會為理由，提供機票旅宿邀吳女赴泰國曼谷，後續又稱因為工作無法見面，但委託吳女帶伴手禮給台灣客戶且事成後願提供一定報酬，但實則夾藏運輸毒品，為愛赴泰國的吳女反而成為跨國運毒的運輸工具。

陳博全指出，吳女雖辯稱不知情，但航警局調查後依毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦，並於11月中旬起訴，不排除有販毒集團專門利用愛情包裝欺騙女子運毒，將持續追查幕後集團及在台接應共犯，提醒民眾，運輸第二級毒品可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，航警局呼籲國人警惕網路交友的詐騙陷阱，以免淪為毒梟犯罪工具。（編輯：李淑華）1141211