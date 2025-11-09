女超商偷千元飲料、三明治 店員追出當街壓制

女子到超商拿了十幾罐咖啡果汁還有三明治，通通都沒有付錢。（圖／東森新聞）





昨（8）日晚間，中壢一名女子到超商裡拿了十幾罐咖啡、果汁還有三明治，沒有結帳就想離開，女店員勸阻也沒用，雙方爆發拉扯。店員從店內勇敢追到馬路中間，最後將人壓制在地。

超商店員和女子當街拉扯，旁邊騎士也加入戰局，雙方一度在路中僵持，周遭民眾都被嚇到。超商店員：「不要動，要不要進去啦。」

女店員單手將女子扣住脖子，強行拉扯到路邊，最後將人壓制在地，報警等警方到場，過程中女店員相當氣憤，不斷喝斥。超商店員：「給你機會啦，講多少次了，等著被關吧你。」

事發在昨天晚間6點多，中壢中和路上，民眾目擊超商店員和一名女顧客爆發拉扯。警方到場了解，原來是女子涉嫌偷竊，真的把超商當自家，卯起來拿了一堆食物飲料放入包包，但最後都沒付錢就想離開。

現場員警vs.涉偷竊女子：「（還有充電器，充電器有買嗎），有，（這是你剛剛，這沒吃過吧，這你有吃過嗎），有，（它已經變四角形）。」

員警現場果然從女子大購物袋裡搜出十幾罐咖啡和果汁，以及吃過的三明治，價值共1100元，這些商品全部沒有結帳。店員疑似不是第一次遇到這名41歲的劉姓女子，當場就發現她又故技重施，才氣得追上去。

據了解，女子已經有多次竊盜紀錄，超商店員這次不忍了，從店內一路追到馬路上，勇敢將人攔下，必須讓她依現行犯逮捕，付出代價。

