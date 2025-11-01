女足抽血案震驚全國！台師大「撤銷周台英博士學位」 論文涉違學術倫理

台灣師範大學女足抽血案震驚全國，今日晚間傳出，校方已撤銷周台英的博士學位。（圖／本報資料照）

台灣師範大學女足抽血案震驚全國，涉案教授陳忠慶、女足教練周台英強迫學生參與抽血人體實驗，後續周台英遭解聘，教育部也調查她的博士論文，以及是否違反《人體研究法》規定，而今日晚間也傳出，校方已撤銷周台英的博士學位。

台師大表示，校方在受理檢舉後，依規定啟動調查程序，針對周台英教授的博士論文〈運動科學支援介入對女子足球員預防運動傷害及提升運動表現之影響〉涉有學術倫理疑義案件進行審查。

台師大說明，院級調查小組於8月19日召開會議審議後認定，該論文雖未涉及抽血等人體侵入性研究，但研究對象中包含未成年者，當時未取得參與者及其法定代理人之知情同意書等事項。

台師大指出，經學術倫理案件校級審定委員會審議，決議同意院級調查結果與處置建議，並依據台師大《博士、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點》第13條第1項規定，撤銷其博士學位。

