女足連署風波延燒 李洋：將親自了解選手需求

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台灣女足球員日前發起連署，引發外界關注訓練與管理問題。運動部長李洋9日受訪表示，運動部已主動與選手聯繫，他也將親自與球員會面，了解她們的實際需求，希望解決問題。

近期有多名台灣女足球員透過工會發起連署，指出國家隊在訓練安排、管理溝通及制度運作上出現問題，並質疑教練團的領導與決策能力，呼籲足球協會提出檢討與改善報告。

李洋9日前往立法院教育及文化委員會進行專案報告，他在接受媒體訪問時表示，運動部積極與足協保持聯繫，也理解外界關注處理進度。他指出，目前相關單位提出1個月的期程，但運動部仍會持續推動、溝通，他也將親自與女足球員面對面交流，了解問題所在。李洋：『(原音)他們當然是講1個月，那我們當然很積極。我個人是已經有請秘書與女足選手聯繫到了，之後會由我本人親自與女足選手來去了解他們的真實需求，然後去看我們運動部可以給予他們怎樣的幫助。』

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女足議題也引起教委會立委吳沛憶關注。她在質詢時指出，球員憂心遭「秋後算帳」，因此她呼籲運動部確保選手的權益，並要求國訓專案經費使用應公開透明。

吳沛憶也進一步揭露足協至今仍積欠球員與防護員交通費、薪資及集訓費等款項，相關經費早已由運動部撥付，卻未發放至選手手中，她要求運動部釐清資金流向，確認是否涉及挪用或核銷不實，並成立專案調查，運動部應善用監督與評鑑機制，成為選手最重要的後盾。(編輯：陳文蔚)