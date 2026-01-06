女跟車進停車場疑想免單？ 前車騎士控：未繳費就消失

新北市 / 綜合報導

新北市新店區一間大型商場，近日有民眾騎車進入停車場時，發現後車竟然沒感應車牌，趁柵欄還沒放下就尾隨前車進入，懷疑是想規避停車費，聯繫停管中心查詢車牌，發現後車女子確實沒繳費，更懷疑她是慣犯。對此停管中心說，這名女子是首次進場，未來為了防範類似狀況發生，尖峰時間將加強巡視，商場也說會研擬防範措施。

機車順著斜坡騎進地下停車場，後方一輛機車越靠越近，入口處甚至快貼近前車，趁柵欄還沒放下尾隨進入，被跟車騎士，被跟車騎士說：「後面那個人，怎麼直接進來。」 騎士傻眼刻意停下來，但後方女子不理會，照樣騎進場，騎士懷疑她跟車進入，疑似想規避付費。

廣告 廣告

記者趙若評說：「有民眾疑似為了想躲避停車費，因此尾隨前車進入到停車場，不過其實在入口處，就已經明確寫下，嚴禁跟車。」昨（5）日晚間，機車進入停車場時，都得乖乖排隊感應車牌，但卻有一名女騎士，跟著前車進入，疑似想逃避停車費。

民眾說：「會覺得說，她可能是不想繳停車費，然後想貪小便宜這樣，可能會有這些人就是，連十幾塊都不去繳，不會有人省這個錢吧，除非長時間有要停這邊的。」機車停一次，一小時10塊錢，當日最高也只要50元，卻還是有人想貪小便宜。

被跟車的騎士，氣得發文寫下，當下立刻跟服務人員說，有人逃停車費，報車牌查詢確實要收費，離開時再次查詢還是沒有繳費，但車子卻已經消失，懷疑跟車女子是慣犯。

停管中心管理員說：「她是第一次進場的喔，她不是慣犯喔，就是會去多巡停車場，然後去看一下尖峰時間，有沒有人去做跟車的動作。」環顧停車場，出入口明確寫下，車牌辨識請勿跟車，卻還是有人硬闖，商場表示會研擬防範措施，但想停車還是得乖乖繳費，避免惹怒人引發糾紛。

原始連結







更多華視新聞報導

城市轉型.交通先行！ 新北市7年新建121座停車場建設

憾！ 元旦死亡車禍 清潔隊員上班途中遭酒駕車撞亡

台北市26日零時起4小時 部分繳費暫停服務

