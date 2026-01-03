女蹲路邊玩狗遭車輾！黑狗慘死街頭、她「肋骨斷裂刺肺」…恐怖畫面曝光

記者吳泊萱／彰化報導

彰化埔鹽鄉發生驚悚輾人車禍，昨日（2日）下午1時許，一名43歲陳姓女子蹲在某自助餐店前逗弄寵物狗，慘遭後方剛起步的休旅車輾過，人狗被捲入車底，陳女重傷送醫，至今仍在加護病房尚未脫離險境，寵物狗則當場慘死，目前警方正在釐清事故發生原因。



休旅車駕駛未注意車前狀況，蹲在車前的女子及小狗慘遭輾壓，1死1重傷。（圖／翻攝畫面）

監視器畫面拍下，2日下午1時許，陳女（43歲）蹲在彰水路一家自助餐店外逗弄小狗，不料停在後方的休旅車突然起步，陳女與小狗當場被休旅車撞倒，慘遭右前輪輾壓。休旅車駕駛沈男（39歲）發現異狀後立刻停車，但陳女被困車底，情況一度危急。

女子蹲在路邊逗弄小狗，慘遭休旅車輾過重傷，目前仍在加護病房治療。（圖／翻攝畫面）

幸好附近熱心民眾開堆高機協助抬車，順利救出陳女，但當時陳女因右側肋骨多處骨折、氣胸，已意識不清，經送醫搶救撿回一命，目前仍在加護病房觀察；小狗則是當場被輾斃。警方指出，肇事駕駛沈男酒測值零，詳細肇事原因及責任歸屬仍有待調查釐清。



