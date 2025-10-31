女軍官想留營體格超重被打槍 找同僚竄改「BMI」數據結局超慘 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

桃園陸軍某部隊一名廖姓女軍官，因年度體檢BMI超過標準，恐將無法繼續留營，竟找來同僚林姓軍官幫忙協助變造體檢表，廖女再將竄改過的的體檢表陳報人事官審核，最終成功獲得留營。但不久後被部隊發現，報請憲兵隊將2人移送法辦，經桃園地檢署全案偵結後，依偽造文書罪嫌將2人提起公訴。

檢方調查，廖女與林男皆在桃園的陸軍某部隊的人事單位任職，而廖女在2023年度體檢時，因BMI值超過標準，不符合留營標準。廖女為了想繼續待在部隊，找來林男商量，之後2人決定以竄改體檢表的方式企圖瞞天過海。

去年3月28日當天，林男以手寫紙條浮貼方式，將廖女的個人年度體格分類檢查表「BMI」欄位複檢結果，更改為合格數據的25.26，然後再將這份體檢表複印後交給廖女，廖女再持這份造假的影本向部隊申請留營，果然順利取得志願留營3年資格。孰料不久後東窗事發，部隊察覺有異，報請桃園憲兵隊將廖女及林男2人移送法辦。

廖女與林男2人對於犯行均坦承不諱，檢方也根據證人證詞，確認2人有變造體格分類檢查表，足認廖女與林男犯行明確；檢方認為，廖女與林男所為，涉犯《陸海空軍刑法》行使變造公文書罪嫌，檢方偵結後，依偽造文書罪嫌將2人提起公訴。

