女軍官過胖無法留營 竟偽造體檢表遭起訴

〔記者謝武雄／桃園報導〕28歲廖姓女軍官原本在陸軍第二六九旅某戰鬥支援連擔任人事官，因為前年體檢時過胖(BMI值超標)，不符留營標準，請營部林姓人事官協助，以手寫紙條浮貼之方式，將廖女體檢表「異常項目：BMI」欄位之「複檢結果」更改為複檢合格之數據 (BMI：25.26)，並以影片交給旅人事科承辦人員，達到留營3年的目的，檢方偵結本案，並以偽造文書罪嫌，將廖、林兩名人事官起訴。

林姓、廖姓人事官均坦承不諱，並有變造後之體格分類檢查表影本1份，由於「體格分類檢查表」係國軍醫院依其法定職務製作之公文書，被告林姓、廖姓人事官所為，均係犯陸海空軍刑法第76條第1項第4款、第216條及第211條之行使變造公文書罪嫌。

