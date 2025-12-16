女送貨員捲走26萬貨款、商品 被逮現金剩9000元「不是第一次犯案」

吳女當送貨員監守自盜，最終在台中落網。讀者提供



送貨也有被竊的風險！現在共享送貨非常普遍，Lalamove便是一種利用自身交通工具協助送貨的服務，不少通訊行也會使用類似快遞服務，來送交收取貨物或款項。北市文山區一家通訊行，就在12日委託Lalamove吳姓女送貨員，將5.4萬現金、6支手機、3副耳機到信義區、內湖區兩家分店，吳女取貨後就人間蒸發，通訊行報警，警方今天在台中逮到吳女，她銷贓後身上只剩下現金9千元及3支手機。

警方指出，在北市興隆路三段開設通訊行的易男，12日委託Lalamove送貨員接單幫送手機、高價3C和貨款給同業。當天由送貨員到店內收取包含5萬餘元貨款，iPhone 17、vivo旗艦機等6支高價手機，以及5副蘋果AirPods耳機，總價逾26萬元的現金與貨品。

警方調查，吳女把通訊行委託貨品領走後，未依約把手機、貨款送往位於內湖康寧路、信義區和平東路的通訊行，業者持續撥打吳女手機都失聯，最後只好報警並提出業務侵占。警方成立專案小組擴大調閱監視器以車追人，根據線索吳女已經前往台中市躲藏。

警方根據線索，今天下午1時許在台中市逮捕吳姓女外送員，她供稱侵占原因是欠缺生活費，銷贓後手機僅剩3支，現金也僅剩9千元。

警方指出，51歲吳女，過去就曾有在外送平台擔任外送員期間，拿走別人貨品的前科。

