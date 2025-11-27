女通報婆婆過世結果「被死亡」！跑斷腿只為證明還活著

有名婦人明明還活著，在政府系統卻顯示死亡。（示意圖／pixabay）





法國朗德省發生一起烏龍事件，一名60多歲的婦人向退休金機構申報婆婆死亡，機構職員竟把婦人的資料輸入成亡者資訊，這個「操作錯誤」卻讓婦人心力交瘁，她竟然需要花上大量的時間向各個政府機構來證明「我還活著」。

根據《20minutes.fr》報導，這位「被死亡」的婦人，原先只是依規定打電話向退休金機構通報婆婆過世，過程中有提供她的個人資料給電話接線人員，其中包含社會安全碼（類似於台灣的身分證字號），機構職員誤將她的資料填成亡者資訊，這個操作失誤引發一連串恐怖的烏龍。

退休金機構使用的系統一但輸入死亡資訊，就會自動同步給其他所有機構，包含醫療保險機構、市公所等等。這名婦人接到市公所來電告訴她「已收到她的死亡通報」，當場傻眼，才知道問題大了。

讓這名婦人更頭大的是，政府機關使用的系統，通報時會自動同步，但修正並不會；也就是說這名婦人在法國政府系統中「已經死亡」，她需要拿著市公所開立的「在世證明」，去一個個通知所有收到錯誤死亡通報的單位，證明她本人還健在。

