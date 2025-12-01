女通緝犯在警察面前闖紅燈 被逮辯稱「眼睛受傷看不清楚」

〔記者王冠仁／台北報導〕傅姓女子先前涉犯一起竊盜案，被高雄地檢署發布通緝，她不久後北上台北，但在一處路口穿越道路時卻違規闖紅燈，當時恰好巡邏員警路過，立刻上前攔查。她拒絕配合還多次想離去，還辯稱自己近期眼睛受傷看不清楚，不是故意闖紅燈；警方最終查出她身分，這才發現她是通緝犯，隨即將她逮捕並解送歸案。

北市警中正一分局忠孝東路派出所員警日前執行巡邏勤務，行經忠孝東路與紹興北街時，眼尖發現有一名婦人，不顧行人號誌為紅燈，居然大喇喇闖紅燈想穿越馬路。員警立刻停下機車向其呼喚，沒想到她居然拔腿就往反方向走，打算逃離現場。

員警直覺有異，立刻追上前去，婦人面對警方盤查，神情閃爍、態度閃避，拒絕配合並欲離開，員警立即通報線上警網到場支援，協助查證身分。

過程中，這名婦人堅不配合，還辯稱自己眼睛受傷看不清楚才違規，表示自己不是故意闖紅燈，但警方最終查出她身分，發現她被雄檢發布通緝，員警立即宣讀權利並將其上銬逮捕。

