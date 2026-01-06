女通緝犯約會遇攔查 瞎掰「變胖整形」遭識破

一名因詐欺罪遭通緝的34歲高姓女子，在與男網友約會途中，因違停遭警方攔查。（圖／東森新聞）





台中市西屯區日前發生一起通緝犯冒用身分案件。一名因詐欺罪遭通緝的34歲高姓女子，在與男網友約會途中，因網友車輛違停遭警方攔查。高女為避免在約會對象面前被逮，竟背誦友人個資試圖蒙混過關，甚至瞎掰「產後發福」、「整形」等理由解釋容貌差異，最終仍被員警帶回按捺指紋，拆穿謊言並解送歸案。



台中市警方近日執行巡邏勤務時，在西屯區發現一輛自小客車違規停放路邊，隨即上前攔查。盤查過程中，坐在後座的高姓女子神色自若，向警方表示未帶證件，並熟練地唸出一組身分證字號。然而，員警比對警用電腦系統照片後，發現高女本人的五官特徵與檔案照片差異甚大，隨即要求她拉下口罩、露出耳朵以利辨識。

面對警方質疑，高女先是辯稱自己因剛生完小孩，「變胖」才導致容貌改變。但員警仔細觀察，認為眼前女子與照片中人物的五官輪廓完全不同，並非胖瘦問題，便找來同事共同確認。眼見藉口遭質疑，高女隨即改口，聲稱自己曾做過整形手術，割了耳軟骨去墊鼻子當假體，試圖解釋耳朵與鼻型的差異。



儘管高女言之鑿鑿，但當員警進一步追問是在哪一家診所動刀時，她卻支吾其詞、答非所問。由於高女始終無法出示實體證件，且說詞反覆，警方當場告知將依規定將其帶回派出所按捺指紋查驗身分。



經指紋比對後，高女的真實身分終於曝光。原來34歲的她因涉犯詐欺罪，正遭南投地檢署發布通緝。高女見紙包不住火，才坦承當天是為了南下台中與網友約會，沒想到男方違停招來警察；她因擔心通緝犯身分曝光會讓自己在網友面前「太丟臉」，才靈機一動冒用好友身分，企圖用「整形變胖」等理由瞞天過海，未料仍逃不過警方法眼，全案訊後依法將其逮捕歸案。

