女逛台北東區包被盜！竊賊偷完想丟包掩蓋遭逮

有民眾在台北東區被偷包包，員警1個小時內找到竊賊，但竊賊還狡辯說「只是要幫忙把包包丟到垃圾桶裡面」，但包包內他想要的東西早就先藏回家裡，這下人贓俱獲被逮捕。

公園內老翁被員警包圍，因為他順手牽羊被抓包。

員警vs.竊賊：「（大哥你為什麼要拿別人東西），對我在那邊撿到的，本來想給它丟到那個垃圾桶裡面，因為它沒有電話。」

偷包包的地點就在台北忠孝東路4段上，而包包的主人當下在店家消費，把包包放在門口一下，結果放到不見，員警獲報，調閱監視器比對，發現賊就在公園內。

員警vs.竊賊：「（為什麼要丟別人包包），我不是搶來的，因為放那裡放很久了。」

偷包包還狡辯，因為他早就先把包帶回家，想要的東西已經先藏在家，之後才把包包帶出來，想默默亂丟，遮蓋偷竊惡行，被員警逮個正著，就算最後通通物歸原主，但偷就是偷，被依竊盜罪送辦。

這回民眾包包失竊，員警1小時幫忙找回，但隨身物品還是要多加留意，畢竟不是每次都這麼幸運。

