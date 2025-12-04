女逛西門町遭陌生男揮拳 民眾聽到「別跑」急幫追

女子追逐出拳攻擊的男子。（圖／東森新聞）





昨（3日）晚上9點多，台北西門町商圈，一名女子正在逛街，卻突然被陌生男子揮了一拳。她一邊報警，一邊把人給攔下，陌生男子卻心虛往巷子跑。其他熱心民眾察覺異狀，幫忙追人，對方卻穿越馬路落跑。警方也已經介入調查。

披著名牌圍巾的男子，打了人還想裝沒事。

涉攻擊男vs.被害人vs.熱心民眾：「你等一下，你等一下，（你不要走，你不要跑啊）。」

趁著沒車，穿越馬路落跑，所有人看傻眼，留下被打的女子一臉無助。西門町商圈小店林立，國內國外遊客都愛來，但這名女子來逛街，卻突然被陌生男子攻擊，她趕緊上前攔人，但嫌犯卻一路往巷子跑。

涉攻擊男子vs.被害人：「他現在一直跑，他要跑走了，我現在要看地址，我現在看不到。」

女子邊報警邊追人，對方卻還轉頭要她別跟上來。熱心民眾察覺不對勁，跟在後頭一起幫忙追。

熱心民眾：「那時候以為是情侶吵架，比較靠近那女生的時候，我們就跟那個女生說，需要幫忙嗎？然後她就說需要幫忙，我們就去協助幫忙追男生。事後我們就問那個女生發生什麼事，她就說這個男生就有從後面打了她一拳，開始言語攻擊她這樣子。」

目擊民眾：「有幾個用跑的，但不知道什麼事，就有兩個弟弟在追。」

根據了解，雙方並不認識，女子卻莫名被攻擊。警方獲報到場，動手的、被打的都已經離開，附近店家透露類似事件還不少。

附近店家：「有時候是追逐，不然就是罵人的會比較多。」

西門町就連平日下午，遊客都不少，但突然發生衝突，也讓其他逛街民眾嚇壞。目前警方已通知被害人到警局做筆錄，後續將追查男子身分。不管是什麼原因，動手就是不對，恐怕會吃上傷害罪。

